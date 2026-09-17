Logo

Додијељене донације ''Аутопутева'' удружењима и организацијама из шест локалних заједница

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 09:57

Коментари:

0
Слободан Станаревић
Фото: Срна

Вршилац дужности извршног директора за техничке послове "Аутопутева Републике Српске" Слободан Станаревић потписао је уговоре о додјели донација удружењима, организацијама, културним институцијама и спортским колективима са подручја Бањалуке, Челинца, Котор Вароша, Мркоњић Града, Језера и Шипова.

Станаревић је захвалио удружењима и организацијама, који су препознали намјере овог јавног предузећа да симболично помогну њихове активности и пројекте, од којих највише користи имају њихови корисници и локална заједница, саопштено је из "Аутопутева".

илу-нафта-13032026

Економија

Пад цијена нафте на свјетском тржишту

"Предузеће ће наставити са овом праксом и убудуће", рекао је Станаревић и изразио наду да ће износ намијењен за донације из године у годину бити све већи, јер ће и добит овог предузећа бити већа и значајнија, посебно након изградње нових километара ауто-путева и ускоро брзих путева.

Из "Аутопутева" подсјећају да је уз сагласност Владе Републике Српске, као стоодстотног власника предузећа, из остварене добити за 2025. годину, издвојено два одсто средстава за подјелу донација у области спорта, културе, социјалне помоћи и у хуманитарне сврхе.

Акција Кота

Хроника

Откривамо имена шест ухапшених у акцији "Кота"

На јавни позив за додјелу донација пријавило се више од 250 организација и свима, који су испуњавали услове, прописане Правилником о додјели донација, по јасно дефинисаним условима, критеријумима за избор и висини донираних средстава, комисија је додијелила износе, неопходне за реализацију кандидованих пројеката.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Слободан Станаревић

Аутопутеви Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Опстанак се не препушта другима

4 ч

3
Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом.

Република Српска

Додик и Тришић Бабић у Тел Авиву, данас састанак са Нетанјахуом

4 ч

10
Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

Република Српска

Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

13 ч

7
Мирослав Јанковић вршилац дужности директора "Путева Републике Српске"

Република Српска

Јанковић: Уколико временске прилике дозволе већ крајем године би се могло почети са радовима на дионици Фоча-Шћепан поље

14 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима