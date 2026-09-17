Додијељене донације ''Аутопутева'' удружењима и организацијама из шест локалних заједница

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности извршног директора за техничке послове "Аутопутева Републике Српске" Слободан Станаревић потписао је уговоре о додјели донација удружењима, организацијама, културним институцијама и спортским колективима са подручја Бањалуке, Челинца, Котор Вароша, Мркоњић Града, Језера и Шипова.
Станаревић је захвалио удружењима и организацијама, који су препознали намјере овог јавног предузећа да симболично помогну њихове активности и пројекте, од којих највише користи имају њихови корисници и локална заједница, саопштено је из "Аутопутева".
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"Предузеће ће наставити са овом праксом и убудуће", рекао је Станаревић и изразио наду да ће износ намијењен за донације из године у годину бити све већи, јер ће и добит овог предузећа бити већа и значајнија, посебно након изградње нових километара ауто-путева и ускоро брзих путева.
Из "Аутопутева" подсјећају да је уз сагласност Владе Републике Српске, као стоодстотног власника предузећа, из остварене добити за 2025. годину, издвојено два одсто средстава за подјелу донација у области спорта, културе, социјалне помоћи и у хуманитарне сврхе.
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На јавни позив за додјелу донација пријавило се више од 250 организација и свима, који су испуњавали услове, прописане Правилником о додјели донација, по јасно дефинисаним условима, критеријумима за избор и висини донираних средстава, комисија је додијелила износе, неопходне за реализацију кандидованих пројеката.
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