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Додик и Тришић Бабић у Тел Авиву, данас састанак са Нетанјахуом

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17.09.2026 07:10

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Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом.
Фото: x.com/MiloradDodik

Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.

Како је Додик објавио, са Нетанјахуом ће разговарати о даљем јачању односа и финализацији договора о конкретним привредним пројектима, као и о унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње наших универзитета.

Поручио је да Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који је поштују и који у њој виде поузданог партнера.

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Тагови :

Милорад Додик

Ана Тришић Бабић

Бењамин Нетанјаху

Тел Авив

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