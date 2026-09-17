Додик и Тришић Бабић у Тел Авиву, данас састанак са Нетанјахуом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом.
Како је Додик објавио, са Нетанјахуом ће разговарати о даљем јачању односа и финализацији договора о конкретним привредним пројектима, као и о унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње наших универзитета.
Поручио је да Република Српска гради пријатељства и партнерства са свима који је поштују и који у њој виде поузданог партнера.
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