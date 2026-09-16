Минић: Обавеза Српске и Србије да гаје слободу

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас у Београду да је обавеза Републике Српске и Србије да гаје слободу и стварају добре услове за живот како би млади остали да живе и раде у отаџбини.
Минић је истакао да су, када је ријеч о сарадњи Републике Српске и Србије, прешли са ријечи на дјела.
"Све оно што нас повезује су традиција, култура и историја", рекао је Минић новинарима у Народном позоришту у Београду уочи свечаног отварања манифестације "Дани Српске у Србији".
Минић је истакао да су заједно Србија и Република јаче и љепше, преноси Срна.
"Живимо 365 дана заједно и ово је само прилика да се на то подсјетимо, да договоримо још веће пројекте и да кажемо да је наша саборност императив да би опстали као народ", рекао је Минић.
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