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Минић: Обавеза Српске и Србије да гаје слободу

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16.09.2026 20:30

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас у Београду да је обавеза Републике Српске и Србије да гаје слободу и стварају добре услове за живот како би млади остали да живе и раде у отаџбини.

Минић је истакао да су, када је ријеч о сарадњи Републике Српске и Србије, прешли са ријечи на дјела.

"Све оно што нас повезује су традиција, култура и историја", рекао је Минић новинарима у Народном позоришту у Београду уочи свечаног отварања манифестације "Дани Српске у Србији".

Минић је истакао да су заједно Србија и Република јаче и љепше, преноси Срна.

"Живимо 365 дана заједно и ово је само прилика да се на то подсјетимо, да договоримо још веће пројекте и да кажемо да је наша саборност императив да би опстали као народ", рекао је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Република Српска

Саво Минић

Србија

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