Logo

Минић: ТРБ један од највећих амбасадора Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 15:58

Коментари:

0
Минић: ТРБ један од највећих амбасадора Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске ће се недвосмислено позабавити свим производним капацитетима који имају перспективу, а један од њих је Технички ремонт Братунац /ТРБ/, изјавио је премијер Саво Минић.

Минић је након обиласка ове компаније заједно са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић истакао да је ТРБ један од највећих амбасадора Републике Српске будући да своје производе пласира у многе земље Европе и свијета.

ТРБ један од највећих амбасадора Српске

"Када је у питању намјенска индустрија, ту све мора бити савршено и када чујете да су четири европске фирме конкурисале за један производ и да је након тестирања прошао ТРБ Братунац буде вам јасно о каквим капацитетима је овдје ријеч", рекао је Минић новинарима у Братунцу.

Он је додао да ће у овом мандатном периоду Владе бити формирани посебни фондови који ће морати да прате овакве инвеститоре и улагаче, јер тренутни једногодишњи циклус исплате подстицаја под одређеним лимитима, каква је до сада била пракса, не може да задовољи овако велике компаније које морају да улажу у развој производа, прате свјетско тржиште и повећавају број запослених.

"Намјенска индустрија ће бити нешто што ће наредних година бити интересантно и Влада Републике Српске је већ своје опредјељење према овоме исказала", навео је Минић.

Генерални директор ТРБ Миле Пејчић захвалио је на посјети Минићу и Цвијановићевој, истичући да је са њима разговарано о институционалној помоћи ТРБ-у и смислу фондова који би овој компанији омогућили бољи развој технологија, нових сситема и имплементацију научних достигнућа.

Он је истакао да је ТРБ посвећен заузимању нових тржишта, те да у намјенској индустрији нема могућности импровизације, већ се само квалитетом може постићи успјех

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Братунац

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Коментари (0)

Више из рубрике

Пензионери бање рехабилитација

Друштво

Пензионери обратите пажњу: Потврде о животу достављати овјерене од овог датума

3 ч

0
Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

Друштво

Станишић и Игор Додик помогли Теодори Дрињак да настави студије у Бањалуци

4 ч

3
Дјеца

Друштво

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

8 ч

0
Теодора Дрињак због увреда и притисака у Сарајеву студирање наставља у Бањалуци

Друштво

Теодора Дрињак због увреда и притисака у Сарајеву студирање наставља у Бањалуци

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

ФК БСК: Кроз марљив рад до добрих резултата у дебитантској сезони

20

48

Руси тврде да имају "убицу" америчких ловац

20

44

Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

20

38

Љубиша ставио "мерцедеса" изнад гробнице: "Имаћу камере, неће моћи врабац да пролети!"

20

30

Минић: Обавеза Српске и Србије да гаје слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима