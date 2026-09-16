Њемачка мијења правила за стране раднике, укључујући и оне из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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КРАЈ ЗА СТАНОГРАДЊУ СТРАВЕ И СТРУЧЊАКЕ ЗА ПРЕВАРЕ! Њемачка удара на газде које експлоатишу раднике: Укидају и социјалу за људе са потерница!
Њемачка министарка рада Бербел Бас изјавила је данас да та земља планира да појача борбу против експлоатације страних радника и злоупотребе социјалних давања, уз очување принципа слободног кретања у Европској унији.
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Бас је рекла да Њемачка зависи од квалификованих страних радника како би ублажила недостатак радне снаге и да су правила ЕУ која грађанима Уније омогућавају да се запошљавају у другим државама чланицама уз минималну бирократију и даље од великог значаја за Њемачку.
Међутим, како је навела, појединци злоупотребљавају та правила за експлоатацију рањивих радника и организоване преваре и зато је нови пакет мера осмишљен након консултација са општинама које су указале на проблеме.
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Према плану, надлежни органи ће унапредити размјену података између служби како би лакше откривали и спречавали злоупотребе, затварали правне "рупе" и побољшали административну координацију.
Општине би требало да добију већа овлашћења за дијеловање против такозваних "неквалитетних објеката", који се често повезују са пренасељеношћу или неадекватним условима становања за раднике мигранте.
Савезна агенција за запошљавање добиће већа овлашћења да послодавце сматра одговорним уколико се ослањају на непријављени рад. Новим мјерама предвиђено је и обустављање исплате основних социјалних давања особама за којима је расписан правоснажни налог за хапшење.
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