Посао добија више од 150 незапослених из Требиња и Љубиња

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу су данас потписани уговори у оквиру програма Завода за запошљавање Републике Српске за запошљавање приправника, самозапошљавање и запошљавање у привреди за овај град и Љубиње, а посао ће добити више од 150 лица.
Замјеник директора Завода за запошљавање Републике Српске Мирослав Вујичић рекао је да ће више од 10 одсто незапослених у овом дијелу источне Херцеговине добити посао на овај начин.
"За Требиње и Љубиње издвојено је 1.260.000 КМ. Приправнички стаж траје шест мјесеци, а програми који се односе на привреду трају годину дана", навео је Вујичић.
Он је рекао да је Херцеговина увијек била заинтересована за пројекте запошљавања, те да су износи по послодавцу око 10.000 КМ.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић каже да ће данашњим потписивањем уговора шансу за посао добити 122 особе из Требиња.
"Укупна вриједност за Требиње је око милион КМ, што је значајна сума. Свим послодавцима је речено да уколико имају проблем да нађу струку која им је потребна, Завод за запошљавање им је на располагању да понесу захтјев, а надамо се да ће у року од два мјесеца сви наћи адекватну радну снагу", рекао је Ћурић.
Синиша Главаш, власник ресторана из Требиња, захвалио је Заводу за запошљавање и граду Требињу, а новац ће, како каже, искористити за нову опрему како би унаприједио посао у угоститељству.
Миливоје Илић, власник фирме која је закупац хотела "Љубиње" који ускоро почиње радити, рекао је да ће на овај начин бити запослено 15 радника, што је велико за ову општину.
У оквиру овог програма Завода за запошљавање Републике Српске, данас ће у Билећи бити потписано око 70 уговора за приправнике са високом стручном спремом и раднике са средњом стручном спремом, преноси Срна.
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