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Кроз Ормуски мореуз прошло само седам бродова

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10.09.2026 15:44

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Кроз Ормуски мореуз данас је прошло седам бродова, што је знатно мање од претходног дана, када је 12 пловила ишло тим путем, показују прелиминарни подаци за праћење бродског саобраћаја.

Према истим подацима, четири брода су изашла, а три су ушла у подручје Ормуског мореуза.

Аналитичари наводе да постоји могућност да поједини бродови плове кроз мореуз са искљученим предајником и због тога не могу бити дио прикупљених података.

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Од бродова који су изашли из мореуза, само је један већи - "Финланд просперити", који носи готово два милиона барела сирове нафте.

Ниједан танкер са течним гасом није напустио мореуз, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

бродови

танкер

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