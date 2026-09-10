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Минић: Источно Сарајево не смије бити жртва интереса појединаца

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10.09.2026 16:32

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Подржавам грађане Источног Сарајева који траже ред, одговорност и плански развој града, истакао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Минић је истакао да Источно Сарајево расте и треба да се развија, али не смије бити жртва неконтролисане градње и интереса појединаца.

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"Од надлежних очекујем одговорност, свака нова зграда мора имати инфраструктуру која прати потребе грађана", истакао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Источно Сарајево

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