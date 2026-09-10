Минић: Источно Сарајево не смије бити жртва интереса појединаца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Подржавам грађане Источног Сарајева који траже ред, одговорност и плански развој града, истакао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Минић је истакао да Источно Сарајево расте и треба да се развија, али не смије бити жртва неконтролисане градње и интереса појединаца.
Република Српска
"Везе Србије и Српске нико не може да сруши"
"Од надлежних очекујем одговорност, свака нова зграда мора имати инфраструктуру која прати потребе грађана", истакао је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч11
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
53
18
45
18
38
18
24
18
19
Тренутно на програму