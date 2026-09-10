"Везе Србије и Српске нико не може да сруши"

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска има најспецијалније везе са Србијом и никаквим актом, камоли иницијативом из Сарајева, не могу бити срушене, само могу бити чвршће, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је напоменуо да су у Сарајеву покренули неку иницијативу да се као сруше специјалне везе са Србијом, те поручио да ће тако натјерати на само још јаче повезивање.
"Чуј, молим те. Он ће срушити специјалне везе. Па ми имамо најспецијалније везе са Србијом, које не може никаквим актом да буду срушене, а камоли неком иницијативом. Па то ће нас само натјерати још више да се повежемо. Видјећете само како то изгледа", рекао је Додик новинарима у Прњавору.
Када је ријеч о изјавама министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића који нарушава дипломатске односе са Србијом, Додик је навео да је божанске и сваке друге правде БиХ никад не би постојала али је то било дио нечега што су направили мештари из иностранства.
"У тој земљи не би било ни министара, поготово таквих шерета и таквих карикатура", рекао је Додик.
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Подсјетио је на доказану причу о повезивању политичког руководства из Сарајева са једном од најорганизованијих банди из Дубаија која се бави прометом кокаина, као и да су Конаковићева жена, он и кћерка били у Дубаију гости једнога наркобоса и ником ништа.
"То је та држава или они је зову држава. Позивам српски народ да не изговара пуним именом БиХ. А сљедећа фаза ће бити, оно, БХ. Позивам да не, да никада не зову БиХ државом, јер она то није", закључио је Додик.
(СРНА)
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