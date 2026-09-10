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Минић: Улагање у сигурност утиче на квалитет живота

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10.09.2026 15:14

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Саво Минић у Шековићима
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у Шековићима локацију гдје је у току уређење корита ријеке Дрињаче и поручио да Влада Српске активно учествује у оваквим пројектима и свему што представља сигурност за грађане.

Минић је рекао да је проблем изливања Дрињаче ескалирао 2014. године и да је од тада саниран знатан дио.

"Остао је још овај овдје дио, а реализацији пројекта погодује и ова температура јер је водостај низак", рекао је Минић новинарима, преноси "Срна".

Минић је нагласио да свакодневно улагање у сигурност утиче на квалитет живота у Републици Српској.

Начелник Шековића Миладин Лазић рекао је да је вриједност пројекта санације 350 метара корита Дрињаче 2,3 милиона КМ, од чега је Влада Републике Српске обезбиједила 2,2 милиона КМ.

Он је захвалио Влади Републике Српске, на челу са премијером Минићем, која је препознала значај улагања у овај пројекат.

Минић је данас у овој локалној заједници обишао и Основну школу "Јован Дучић", у којој су реновиране учионице, али и оспособљена паметна учионица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Шековићи

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