Logo

Реномирани италијански медиј објавио интервју са директором Меморијалног центра Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 14:51

Коментари:

0
Денис Бојић интервју Италија
Фото: Ustupljena fotografija

Увод у римску фазу Међународне мултимедијалне кампање „Упознајте српско страдање“ Меморијалног центра Републике Српске је интервју директора Дениса Бојића, за „AFFARITALIANI”, италијански национални и дигитални дневни лист.

У великом интервјуу за први италијански и европски дигитални медиј, који на мјесечном нивоу постиже више од милион и по корисника и више од 4 милиона прегледа, Бојић говори о српским жртвама, Републици Српској, Косову и Метохији и високом представнику у БиХ. У интервјуу „Меморијални центар Републике Српске: И српске жртве дио су европског сјећања“, указао је на недовољну видљивости српског страдања у европском јавном простору и начину на који су политичке интерпретације ратова деведесетих утицале на европску слику о Србима.

„Не тражимо да Срби буду изнад других. Тражимо да не буду испод других“ – поручио је директор Меморијалног центра Републике Српске, уочи наставка међународне кампање „Упознајте српско страдање“ у Риму.

Посебан дио разговора посвећен је савременом положају српског народа: од Србије, Хрватске и БиХ, преко Косова и Метохије, до положаја Републике Српске и улоге високог представника у БиХ. Говорећи о политичким процесима у БиХ, Бојић је изнио оштру оцјену:

„„У току је покушај стварања државе са муслиманском већином, маскиран наративом грађанске државе. Овај образац показује да српски народ, упркос свом историјском и демографском значају на Балкану, данас нема адекватну политичку заштиту својих права у оквиру савремене европске архитектуре.“

О улози високог представника у БиХ, али и процесима који су вођени против политичких представника Републике Српске, укључујући предсједника Републике Српске Милорада Додика, Бојић је рекао:

„Неприхватљиво је у модерној Европи да странац без јасних и ограничених законодавних овлашћења дјелује као оруђе управљања изван демократске контроле, доносећи ‘законе’ и мијењајући политички поредак земље мимо изборне воље грађана. Ова пракса подсјећа на колонијални модел власти и подрива повјерење у владавину права и демократске институције. Овакви поступци се настављају кроз злоупотребу судских и других институција, гдје се покушавају политички казнити српски народ и лидери попут Милорада Додика те ограничити демократска воља народа.

Вриједносно је неприхватљиво да се судски механизми претварају у средство политичког обрачуна и промјене изборне воље грађана, умјесто да служе праведној примјени закона.“

Говорећи о раду Меморијалног центра, Бојић је нагласио да циљ није замјена једне политичке интерпретације другом, већ враћање докумената, свједочења и искустава српских жртава у европску јавну расправу.

„Наш циљ није да једну нарацију замијенимо другом. Желимо да у европску расправу вратимо чињенице и искуства која су у њој била недовољно видљива. То је основна разлика између пропаганде и меморијалног рада.“

Интервју тако повезује питање српских жртава са питањем начина на који се у Европи обликује памћење, али и политички поглед на Србе и њихову историју. Посебну тежину интервјуу даје чињеница да је објављен у „Affaritaliani“, медију основаном 1996. године, који је међу пионирима италијанског дигиталног новинарства и првим дневним листовима у Италији покренутим искључиво у онлајн простору.

Зато интервју има и шири значај: тема српских жртава сада се отвара у италијанском медијском простору, непосредно пред долазак међународне мултимедијалне кампање „Упознајте српско страдање“ у Рим.

Након Њујорка и Беча, дигитални садржаји Меморијалног центра биће представљени на више локација у италијанској престоници, директно пред италијанском и европском публиком, преноси affaritaliani

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Меморијални центар Српске

Денис Бојић

интервју

Италија

Коментари (0)

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Писмо парламентараца из ФБиХ служи у предизборне сврхе

1 ч

1
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лице Републике Српске Виктор Нуждић.

Република Српска

Нуждић: Тражење несталих Срба и даље политичко, а не хумано питање

1 ч

0
Министарство унутрашњих послова РС

Република Српска

Кострешевић са официрима за везу осам земаља о међународној полицијској сарадњи

2 ч

0
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем, а Република Српска је вјечна

2 ч

21

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Кремљ: Украјина је "отворила Пандорину кутију"

16

01

Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу

15

56

Спремите се: Објављена прогноза до самог краја септембра

15

55

Додик: Неће Хелез да говори Србима шта смију, а шта не

15

53

Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима