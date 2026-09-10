Реномирани италијански медиј објавио интервју са директором Меморијалног центра Српске

Аутор:АТВ редакција
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Увод у римску фазу Међународне мултимедијалне кампање „Упознајте српско страдање“ Меморијалног центра Републике Српске је интервју директора Дениса Бојића, за „AFFARITALIANI”, италијански национални и дигитални дневни лист.
У великом интервјуу за први италијански и европски дигитални медиј, који на мјесечном нивоу постиже више од милион и по корисника и више од 4 милиона прегледа, Бојић говори о српским жртвама, Републици Српској, Косову и Метохији и високом представнику у БиХ. У интервјуу „Меморијални центар Републике Српске: И српске жртве дио су европског сјећања“, указао је на недовољну видљивости српског страдања у европском јавном простору и начину на који су политичке интерпретације ратова деведесетих утицале на европску слику о Србима.
„Не тражимо да Срби буду изнад других. Тражимо да не буду испод других“ – поручио је директор Меморијалног центра Републике Српске, уочи наставка међународне кампање „Упознајте српско страдање“ у Риму.
Посебан дио разговора посвећен је савременом положају српског народа: од Србије, Хрватске и БиХ, преко Косова и Метохије, до положаја Републике Српске и улоге високог представника у БиХ. Говорећи о политичким процесима у БиХ, Бојић је изнио оштру оцјену:
„„У току је покушај стварања државе са муслиманском већином, маскиран наративом грађанске државе. Овај образац показује да српски народ, упркос свом историјском и демографском значају на Балкану, данас нема адекватну политичку заштиту својих права у оквиру савремене европске архитектуре.“
О улози високог представника у БиХ, али и процесима који су вођени против политичких представника Републике Српске, укључујући предсједника Републике Српске Милорада Додика, Бојић је рекао:
„Неприхватљиво је у модерној Европи да странац без јасних и ограничених законодавних овлашћења дјелује као оруђе управљања изван демократске контроле, доносећи ‘законе’ и мијењајући политички поредак земље мимо изборне воље грађана. Ова пракса подсјећа на колонијални модел власти и подрива повјерење у владавину права и демократске институције. Овакви поступци се настављају кроз злоупотребу судских и других институција, гдје се покушавају политички казнити српски народ и лидери попут Милорада Додика те ограничити демократска воља народа.
Вриједносно је неприхватљиво да се судски механизми претварају у средство политичког обрачуна и промјене изборне воље грађана, умјесто да служе праведној примјени закона.“
Говорећи о раду Меморијалног центра, Бојић је нагласио да циљ није замјена једне политичке интерпретације другом, већ враћање докумената, свједочења и искустава српских жртава у европску јавну расправу.
„Наш циљ није да једну нарацију замијенимо другом. Желимо да у европску расправу вратимо чињенице и искуства која су у њој била недовољно видљива. То је основна разлика између пропаганде и меморијалног рада.“
Интервју тако повезује питање српских жртава са питањем начина на који се у Европи обликује памћење, али и политички поглед на Србе и њихову историју. Посебну тежину интервјуу даје чињеница да је објављен у „Affaritaliani“, медију основаном 1996. године, који је међу пионирима италијанског дигиталног новинарства и првим дневним листовима у Италији покренутим искључиво у онлајн простору.
Зато интервју има и шири значај: тема српских жртава сада се отвара у италијанском медијском простору, непосредно пред долазак међународне мултимедијалне кампање „Упознајте српско страдање“ у Рим.
Након Њујорка и Беча, дигитални садржаји Меморијалног центра биће представљени на више локација у италијанској престоници, директно пред италијанском и европском публиком, преноси affaritaliani
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