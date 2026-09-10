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Додик: Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем, а Република Српска је вјечна

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10.09.2026 13:58

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Тонино Пицула очигледно још вјерује да се политика према Републици Српској води пријетњама и кажњавањем. Република Српска неће своју политику, своје ставове нити однос према сопственој историји одређивати према томе шта је прихватљиво Пицули, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

"Ми нећемо тражити његову дозволу ни за своје политичке ставове ни за начин на који чувамo своје историјско памћење. Позивати Европску унију да буде "строжа" према једном народу и његовим легитимно изабраним представницима није европска политика, него политика притиска", наводи Додик на Иксу.

Каже да "таква политика према Републици Српској није давала резултате раније, неће ни сада, а ако је Пицулина визија европске политике кажњавање оних који не мисле као он, онда проблем није у Републици Српској, него у таквом разумијевању Европе".

"Разумијем да сам за тебе и многе друге важан, чим се бавите мноме. Ти си за мене неважан. Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем. А Република Српска је вјечна", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Тонино Пицула

Политика

историја

Европска унија

Коментари (21)

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