Додик: Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем, а Република Српска је вјечна

Аутор:АТВ редакција
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Тонино Пицула очигледно још вјерује да се политика према Републици Српској води пријетњама и кажњавањем. Република Српска неће своју политику, своје ставове нити однос према сопственој историји одређивати према томе шта је прихватљиво Пицули, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
"Ми нећемо тражити његову дозволу ни за своје политичке ставове ни за начин на који чувамo своје историјско памћење. Позивати Европску унију да буде "строжа" према једном народу и његовим легитимно изабраним представницима није европска политика, него политика притиска", наводи Додик на Иксу.
Тонино Пицула очигледно још вјерује да се политика према Републици Српској води пријетњама и кажњавањем. Република Српска неће своју политику, своје ставове нити однос према сопственој историји одређивати према томе шта је прихватљиво Пицули. — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 10, 2026
Ми нећемо тражити његову дозволу ни…
Каже да "таква политика према Републици Српској није давала резултате раније, неће ни сада, а ако је Пицулина визија европске политике кажњавање оних који не мисле као он, онда проблем није у Републици Српској, него у таквом разумијевању Европе".
"Разумијем да сам за тебе и многе друге важан, чим се бавите мноме. Ти си за мене неважан. Пицуле долазе и пролазе. Ја остајем. А Република Српска је вјечна", каже Додик.
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