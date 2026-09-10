Конгресменка Малој писала ОФАК-у да испита Шмитово мијешање у демократске процесе у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Америчка конгресменка Селест Малој послала је писмо Канцеларији САД за контролу стране имовине у којем захтијева да испита мијешање Кристијана Шмита и Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ у демократске процесе у Републици Српској, скренувши пажњу на могућност да су у процесу смјењивања легитимно изабраног предсједника Милорада Додика учествовали званичници на нивоу БиХ.
"Пишем Вам у вези са информацијама које су недавно достављене ОФАК-у у вези са поступцима Кристијана Шмита и ЦИК-а у вези са смјењивањем демократски изабраног предсједника Републике Српске", навела је Малојева у писму у које је имала увид Новинска фондација "Дејли колер".
Малојева, која је конгресмен из реда републиканаца, истакла је да је, према њеним сазнањима, ОФАК добио материјале у којима је наведено да се поступци Шмита и ЦИК-а могу окарактерисати као мијешање у демократски процес у Републици Српској.
Она је у писму од 31. августа затражила од ОФАК-а детаљан преглед материјала, истакавши да чека резултате те истраге, преноси Срна.
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