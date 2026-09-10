Рајка Јокановић за АТВ о активностима Агенције за аграрна плаћања

Аутор:АТВ редакција
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Велики дио аграрног буџета Републике Српске ове године усмјерен је на подршку пољопривредницима и капиталним инвестицијама.
Колико је захтјева пристигло? У шта произвођачи највише улажу? Како Министарство и Агенција одговарају на све израженије изазове које доносе климатске промјене и потребе руралних подручја?
Одговоре смо потражили од Рајке Јокановић, начелнице Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања Републике Српске.
Детаљније у видеу:
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