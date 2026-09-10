Влада Српске: Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво до 15. октобра

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас, на 26. сједници у Бањалуци, Одлуку о дванаестој емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу рачуна старе девизне штедње верификованих од 1. јула 2025. до 24. јула 2026. године.
На основу ове одлуке, 30. септембра 2026. године биће емитоване обвезнице са петогодишњим роком доспијећа у укупном износу од 3.673.116 КМ за лица која су верификовала стару девизну штедњу у посљедњем року верификације.
Уз ову одлуку, усвојена је и Одлука о готовинској исплати средстава за измирење обавеза по основу верификоване старе девизне штедње, а којом се одређује готовинска исплата у износу до 2.000 КМ за штедише који су остварили то право посљедњом верификацијом. Измирење обавеза по основу готовинских исплата врши се у укупном износу од 315.160,94 КМ.
Од укупно 211 штедиша који су се пријавили током посљедњег рока, за 69 лица је готовинском исплатом до 2.000 КМ у потпуности измирена укупна обавеза по основу старе девизне штедње, док се за осталих 142 лица врши емисија обвезница.
До сада је Република Српска извршила 11 емисија обвезница за измирење рачуна старе девизне штедње укупне номиналне вриједности 595.699.080 КМ, а отплаћено је више од 99% верификованих потраживања старе девизне штедње. За плаћање је преостало још 5,2 милиона КМ емитованог износа главнице који ће бити измирен по плану доспијећа хартија од вриједности.
Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата.
Предложеним рјешењем утврђено је да се остварује право на умањење малопродајне цијене нафтних деривата у износу од 0,10 КМ по литру на територији Републике Српске, при куповини у једном од малопродајних објеката овлашћених дистрибутера нафтних деривата за физичка и правна лица у Републици Српској. Мјера важи до 15. октобра 2026. године.
Разлог за доношење ове одлуке огледа се у потреби ублажавања економских посљедица раста цијена нафтних деривата, који директно утиче на трошкове живота грађана и пословање привредних субјеката. Увођењем поврата дијела акциза на нафтне деривате омогућава се директна финансијска подршка становништву, чиме се доприноси очувању ликвидности и заштити животног стандарда грађана.
На данашњој сједници усвојена је и Информација о активностима у вези преговора око закључивања Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске.
Влада прихвата све одредбе Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске, о којима је постигнута сагласност између представника Министарства управе и локалне самоуправе и представника репрезентативних синдиката, као основе за закључивање новог Посебног колективног уговора. Такође, Влада овлашћује министра управе и локалне самоуправе да у име Владе потпише усаглашен текст Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава у износу од 150.000,00 КМ Пољопривредном задружном савезу Републике Српске на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди.
Кроз реализацију ових средстава, Пољопривредни Задружни савез Републике Српске планира успостављање савременог функционалног и дигитално подржаног Регионалног центра за развој и подршку пољопривредним задругама у Републици Српској. Овим улагањима ствара се институционална, техничка и програмска основа за системску едукацију, умрежавање, размјену знања и индивидуалну подршку постојећим и новоформираним задругама.
Такође, Влада је донијела и Одлуку о одобравању средстава у износу од 50.000,00 КМ ЈУ „Пољопривредна школа“ Бања Лука на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди.
Средства ће бити искориштена за опремање школске радионице, односно ветеринарске амбуланте, гдје ће ученици занимања ветеринарски техничар обављати практичну наставу. С обзиром на то да су тржишту рада потребни ветеринарски техничари, школа настоји да ученицима овог смијера обезбиједи што бољу и квалитетнију практичну наставу, због чега је потребно опремање кабинета за извођење практичне наставе.
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