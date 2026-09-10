За подстицаје за 273 привредна субјекта издвојено 23 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Министарство привреде Републике Српске одобрило је подстицаје за улагања у 2026. години за 273 привредна субјекта у Српској за шта је издвојено 23 милиона КМ.
Министар привреде Републике Српске Раденко Бубић рекао је да је ријеч о подстицајима за инвестиције од укупно 106 милиона КМ, те нагласио да је прерађивачка индустрија носилац развоја Републике Српске.
"Отежани су услови привређивања домаћих привредника усљед изазова у Европи и свијету, али они се сналазе и постижу завидне резултате. Привредна друштва увијек могу да рачунају на ресорно министарство и наставићемо сарадњу", рекао је Бубић новинарима у Бањалуци.
Директор и сувласник фирме "Колорит" из Бањалуке Саша Матић каже да се ова фирма први пут пријавила на јавни позив за подстицаје, те је нагласио да је ресорно министарство одобрило 23,9 одсто износа инвестиције чија је вриједност 270.000 КМ.
Представник фирме "МП Пандуревић" из Модриче Бојан Симић рекао је да им је ресорно министарство за пројекат набавке четири машине за обраду метала одобрило 192.000 КМ подстицаја.
Директор зворничке "Алумине" Радислав Филиповић рекао је да ово извозно оријентисано предузеће запошљава око 1.300 радника и да је конкурисало програмом соларних енергана.
Он сматра да ће подстицај ресорног министарства побољшати позицију ове компаније на домаћем и свјетском тржишту, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
4 ч16
Најновије
Најчитаније
12
53
12
46
12
44
12
40
12
34
Тренутно на програму