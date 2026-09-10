За студентске организације високошколских установа у Српској ове године 340.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2026. годину, за шта је предвиђено 340.000 КМ.
Конкурсом је планирано суфинансирање програма и пројеката студентских организација из сљедећих области: студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима, стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања, спортске и културне активности и едукација, студентски медији и остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.
На конкурс се могу пријавити студентска представничка тијела изабрана према Закону о студентском организовању, студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима и асоцијације студентских организација.
Конкурс је отворен до 10.10. 2026. године и објављен је на интернет страници Министарства, гдје се може наћи више информација о начину пријаве.
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