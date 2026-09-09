"Српска се налази у једном од највећих инвестиционих циклуса"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је у емисији "Телеринг" да се Република Српска налази се у једном од највећих инвестиционих циклуса, ослушкује потребе својих грађана и свакодневно економски јача.
Додик је за РТРС истакао да се, упркос притисцима, удруженим и оркестрираним нападима, амбијент у потпуности промијенио и глас Српске се данас напокон чује у свијету.
"Скинуте су санкције, тада ни људи у окружењу нису вјеровали да су нам скинуте санкције само зато што се вратила правда, него су мислили да смо уступили нешто, дали нешто из Републике Српске. Само је било потребно вријеме да се покаже да нисмо жељели ни корак назад да се повучемо што се тиче Републике и њених институција, а да смо успјели да вратимо правду, санкције су укинуте, а отворила су се нова врата", додао је Додик.
Додик је додао да се преко 7,5 милијарди марака се тренутно инвестира широм Републике Српске.
Република Српска
Игор Додик изнио резултате: Минић води више од пет одсто, СНСД на 40 одсто
"Данас немате општину или град, а да не пронађете нешто и не видите нешто да се гради, вртићи, болнице, дворане, аутопутеви, путеви", навео је Додик.
Додик је истакао да будућност Српске мора бити економски стабилна, снажна, слободна и способна да прати савремене технолошке трендове, оцијенио је Додик.
"Морамо усмјерити све снаге према томе, бити јединствени и пронаћи начин да пратимо данашње трендове, посебно технолошке. Српска мора да буде енергетски стабилна и да енергија омогућава апсолутну стабилност у будућности. Потенцијал још неизграђених енергетских пројеката у Републици Српској, укључујући хидроелектране и соларне електране, премашује један гигават. Данашњи потенцијал у енергетици омогућио би нам извоз електричне енергије, али и долазак великих ИТ компанија које би у Републици Српској градиле дата центре и овдје чувале своје податке. На тај начин могли бисмо да будемо потпуно независни, финансијски и енергетски", оцијенио је Додик.
Истакао је и потребу да се образовани људи који су отишли у иностранство подстакну на повратак.
"Морамо да се посветимо људима који су отишли у иностранство и да их вратимо. Потребно је да овдје пренесу искуство стечено на факултетима и у великим компанијама, да узмемо добре праксе и урадимо исто у Републици Српској", истакао је Додик.
Република Српска
Игор Додик: Показаћемо да само најјача партија не само у Српској него и шире
Говорећи о мјерама којима би требало зауставити одлазак становништва, Додик сматра да младим људима треба обезбиједити посао и могућност да ријеше стамбено питање.
Као примјер је навео Рибник, гдје се, према његовим ријечима, већ гради стамбена зграда за младе брачне парове, док слична рјешења треба размотрити и за Бањалуку.
"Када младом човјеку понудите радно мјесто и кров над главом, онда нема разлога да размишља о одласку у иностранство", констатовао је Додик.
Истиче да је Српска међу најмање задуженима у региону, те да је отварање међународних финансијских токова омогућило покретање бројних пројеката који су раније били заустављени.
Као један од конкретних проблема издвојио је стање нисконапонске мреже, посебно у руралним срединама, најављујући улагање веће од 40 милиона КМ.
Додик је рекао да је Република Српска у константној комуникацији са администрацијом САД и да се неки договори већ рјешавају.
"Потписан је меморандум о разумијевању са наше и стране Америке, а чекамо и хрватску страну како би почео да се реализује пројекат "Дубровник два". То је огроман пројекат који ће нам дати енергетску стабилност". рекао је Додик.
Он је додао и да је Српска у фази преговора и договора са одређеним компанијама, које би дошле у Српску да граде дата центре.
"То су неке ствари које оперативно радимо и вјерујем да ће резултати тога бити видљиви ускоро. Република Српска има значајне потенцијале и ресурсе, које треба да искористи на прави начин, користећи добре праксе и примјере других земаља, да би се развијала и напредовала. На граници смо са ЕУ, имамо воду, јефтину електричну енергију, едуковану радну снагу и све то треба да искористимо. Будућност ће бити вода и храна, уз енергетски и ИТ сектор", истакао је Додик за РТРС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
57
22
48
22
42
22
37
Тренутно на програму