Игор Додик: Показаћемо да само најјача партија не само у Српској него и шире

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар СНСД-а Игор Додик поручио је да ће предстојећи период потврдити снагу ове странке.
"Вријеме које је пред нама показаће и потврдити да је СНСД заиста најјача организација, партија, не само у Републици Српској, него и шире", истакао је Додик за РТРС.
Он је објаснио да странка свакодневно ради детаљна истраживања и фокус групе у свим локалним заједницама, те да резултати показују континуиран раст.
"Ми радимо сваки дан истраживања, увијек имамо реномиране куће које то раде. Увијек имамо три, четири различите агенције које нам то провјеравају, радимо фокус групе и све испитујемо, сваку локалну заједницу. Саво Минић данас има предност више од пет одсто и то расте континуирано. Кад видите са друге стране, противкандидата, да га не спомињем, човјек који није хтио да гласа за себе да буде кандидат, који није хтио да преузме одговорност, ево и за дуел није хтио да преузме одговорност, то су чињенице", рекао је Додик.
Истакао је да Жељка Цвијановић, кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, има неупитну предност.
"И што се тиче СНСД-а као СНСД-а, достиже 40 одсто подршке. То су 33 до 34 мандата. То је оно што ми процјењујемо да ћемо имати након 4. октобра, заједно са коалиционим партнерима, да дођемо до двотрећинске већине. Важан нам је Парламент БиХ да имамо шест мандата, то је процјена Изборног штаба и то је оно што данас потврђују анкете, заједно са коалиционим партнерима. Желимо да дођемо до четири у Дому народа, да имамо потпуну власт и у Републици Српској и на БиХ нивоу", рекао је Додик.
Сматра да ће и коалициони партнери на крају сви да пређу цензус.
"Морам да кажем и да су они константно били са нама када је био најтежи период. Сваки коалициони партнер је био потпуно на располагању, доносиле су се заједничке одлуке и, наравно, да нам је драго што имамо широк дијапазон коалиционих партнера и анкете показују да ће они сви прећи цензус и биће апсолутно власт у новом изборном циклусу након 4. октобра", рекао је Додик.
Истакао је да би волио да што више људи изађе на изборе и искаже своју вољу.
"Приоритет мора бити Република Српска и народ, јер мимо тога ко смо онда ми", рекао је Додик.
Додик истиче да је поносан и привилегован што води листу у својој изборној јединици.
"Када видим биографије људи који су иза мене на тој листи, то је заиста за дивљење. Мислим да имамо најјачу листу у Републици Српској. Када видите доктора Ненада Талића и да не спомињем свакога лично, почастован сам што предводим ту листу", рекао је Додик.
Када је у питању политички противник, односно Драшко Станивуковић, Додик истиче да је Станивуковић каријеру градио на дискредитацији њега и његове породице.
"То је нешто што ја никад не бих радио ни према коме и трудим се да само аргументовано се супротстављам оном који је на политичкој сцени, не да дирам породицу или пријатеље или било кога другог. Али се трудим да тим приступом се обратим бирачима, да тражимо рјешења, а не да нападамо једни друге", рекао је Додик.
Што се тиче Републике Српске, увјерен је да ће СНСД однети убедљиву победу.
"А, када је у питању Бањалука, мислим да још увијек треба неко одређено вријеме да прође, да се докажемо. Признајемо да смо гријешили, али хоћемо да исправимо те грешке", рекао је Додик.
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