Слијепи мушкарац у Енглеској пијан возио 240 километара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Слијепи мушкарац који је без возачке дозволе и под дејством алкохола прешао око 240 километара аутомобилом своје партнерке осуђен је у Енглеској на условну затворску казну.
Ентони Хол (50), који је прије двије године потпуно изгубио вид, полицији је након хапшења испричао и како је успио да пређе толику удаљеност – на ауто-путу је пратио свјетла теретног возила.
Хол је заустављен 29. јуна у 1.45 часова на ауто-путу М6 код Карлајла, на сјеверозападу Енглеске, након што је примијећено да аутомобилом прелази из једне траке у другу и излази на зауставну траку.
Како преноси BBC, полиција је те ноћи добила информацију да се ауто-путем креће возач који је под дејством алкохола и слијеп.
Хол је полицији рекао да је кренуо из свог дома у Хадерсфилду након што су он и његова партнерка попили четири флаше вина.
Аутомобил је, како је утврђено, узео без њеног пристанка.
Полицајац који га је зауставио осјетио је алкохол у његовом даху, а алкотестом је на лицу мјеста измјерено 50 микрограма алкохола на 100 милилитара издахнутог ваздуха.
Касније је у полицијској станици измјерено 46 микрограма, док је законска граница у Енглеској и Велсу 35 микрограма.
Хол је полицајцима објаснио да је потпуно изгубио вид прије отприлике двије године, али да још може да разазна поједина свјетла.
Током вожње ауто-путем, рекао је, оријентисао се тако што је пратио свјетла теретног возила.
Упркос томе, успио је да пређе око 240 километара, а током пута се чак зауставио на бензинској станици како би наточио гориво. Радник на пумпи напунио му је резервоар.
Хол је полицији рекао да је намјеравао да оде у Шкотску јер је желио да побјегне од свог дома, везе и финансијских проблема.
Његова адвокатица Адел Грејем рекла је пред судом да Хол раније није осуђиван и да је непосредно прије него што је кренуо на пут доживио психички слом.
Према њеним ријечима, осјећао се заробљено у властитом дому и желио је да се што више удаљи од дотадашњег живота.
Регион
Детаљи убиства мајке шесторо дјеце: Тражила помоћ полиције
"Ово је била особа у кризи која је, док је била у кризи, донијела лошу одлуку", рекла је Грејем.
Прекршајни суд у Кирклесу саопштио је да је Хол раније признао кривицу за више дјела, укључујући опасну вожњу, вожњу под дејством алкохола, вожњу без дозволе и осигурања, као и неовлашћено узимање аутомобила.
Осуђен је на 36 седмица затвора, али је извршење казне условно одложено на 18 мјесеци.
Судија Трејси Мек Ерлајн-Бернс навела је да је случај довољно озбиљан за затворску казну, али је приликом одлуке узела у обзир чињеницу да Хол раније није осуђиван и да се суочавао с тешким личним околностима.
Наложено му је и да учествује у програму рехабилитације и да се 90 дана уздржава од алкохола.
Добио је и забрану управљања возилом у трајању од 12 мјесеци – иако ни у тренутку инцидента није имао возачку дозволу – те мора да плати 272 фунте судских трошкова, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
57
22
48
22
42
22
37
Тренутно на програму