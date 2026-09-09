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Трамп: Путин жели договор о окончању сукоба у Укарјини

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09.09.2026 21:27

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да руски предсједник Владимир Путин жели договор о окончању сукоба у Украјини.

"Путин жели договор и уколико то жели и украјински предсједник Владимир Зеленски, то било лијепо", рекао је Трамп.

За јучерашњи телефонски разговор са Путином, Трамп је рекао да је био одличан.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Америка

Украјина

Русија

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