Трамп: Путин жели договор о окончању сукоба у Укарјини

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да руски предсједник Владимир Путин жели договор о окончању сукоба у Украјини.
"Путин жели договор и уколико то жели и украјински предсједник Владимир Зеленски, то било лијепо", рекао је Трамп.
За јучерашњи телефонски разговор са Путином, Трамп је рекао да је био одличан.
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Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да су два лидера постигла договор да наставе рад на хуманитарним питањима.
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