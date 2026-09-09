Тешка несрећа у Пољској: Воз са 120 путника излетио из шина и ударио у камион

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Пољској је данас повријеђено најмање 20 особа у судару воза и камиона у близини Пшисухе, око 100 километара југоисточно од Варшаве.
У тренутку несреће у возу је било 120 путника. Воз, који је саобраћао на линији Лублин – Шћећин, након жестоког судара са камионом излетио је из шина.
Према досадашњим информацијама, четири повријеђене особе налазе се у веома тешком стању.
На мјесту несреће виђени су преврнути вагони, док су спасилачке екипе сатима трагају за повријеђенима и евентуално заробљеним путницима. Возач камиона је преживио судар, али је тешко повријеђен и једва је извучен из смрскане кабине.
Свијет
Захарова: Западне земље само себи наносе штету
У акцији спасавања учествовала су два медицинска хеликоптера, који су најтеже повријеђене превезли у болницу.
Жељезнички саобраћај на овој дионици у потпуности је обустављен.
🚨Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą— Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) September 9, 2026
9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i… pic.twitter.com/KwLyreFxkQ
Несрећа се догодила око 11.20 часова, а узроци судара за сада нису познати. Полиција и надлежне службе обављају увиђај и истрагу, пише Глас Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
19
41
19
36
19
25
19
15
Тренутно на програму