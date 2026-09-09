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Тешка несрећа у Пољској: Воз са 120 путника излетио из шина и ударио у камион

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09.09.2026 19:41

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Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

У Пољској је данас повријеђено најмање 20 особа у судару воза и камиона у близини Пшисухе, око 100 километара југоисточно од Варшаве.

У тренутку несреће у возу је било 120 путника. Воз, који је саобраћао на линији Лублин – Шћећин, након жестоког судара са камионом излетио је из шина.

Према досадашњим информацијама, четири повријеђене особе налазе се у веома тешком стању.

На мјесту несреће виђени су преврнути вагони, док су спасилачке екипе сатима трагају за повријеђенима и евентуално заробљеним путницима. Возач камиона је преживио судар, али је тешко повријеђен и једва је извучен из смрскане кабине.

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У акцији спасавања учествовала су два медицинска хеликоптера, који су најтеже повријеђене превезли у болницу.

Жељезнички саобраћај на овој дионици у потпуности је обустављен.

Несрећа се догодила око 11.20 часова, а узроци судара за сада нису познати. Полиција и надлежне службе обављају увиђај и истрагу, пише Глас Српске.

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Тагови :

Пољска

несрећа

Воз

Камион

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