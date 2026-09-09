Аутор:Нађа Станчић
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У Источној Илиџи обиљежен је Дан сјећања на жртве НАТО бомбардовања у Републици Српској током којег је 1995. године убијено више од 50 припадника Војске Републике Српске и цивила, а рањено њих више од 120. Сјећање на жртве и данас је живо.
Сјећање на страдале у НАТО бомбардовању посебно је болно за оне који су били свједоци трагедије. Међу страдалима су Раденко и Радмила Галинац. Њихови пријатељи чувају сјећање на њих и жртву коју су поднијели.
"Он и сестра, пошто су наишли на порушени мост, зашлу су, погледали куда да прођу. И у том је НАТО бомбардер авион наишао и бомбардовао. Значи они нису имали никакве шансе да преживе", рекао је предсједник Скупштине удружења Треће сарајевске бригаде Славица Попић Харт.
"Раденко је био мој саборац. Да се не понављам, Славица је рекла да је један од најбољих бораца. Ја се слажем у потпуности, ако не најбољи, онда је сигурно најхрабрији био. Раденка можеш само памтити по изузетно великој храбрости", казао је припадник припадник Треће сарајевске бригаде Спасоје Ђајић.
Раденко је био један од најхрабријих бораца, свједоче његови пријатељи и саборци. Један од њих је и Сташа Кошарац, који каже да се никада не смију заборавити они који су дали живот за Републику Српску.
"Раденко је био припадник јединице у којој сам ја био, били смо саборци, он у полицији Треће сарајевске бригаде. И сјећам се тог дана. Ти људи су у том моменту били цивили. Они су се враћали, управо из Војковића, преко Пала, у Вогошћу. Е то је НАТО радио, убијао цивиле, српске цивиле, српску нејач, тровао је српску дјецу", казао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац.
Срби су се вијековима борили за слободу и опстанак на својим огњиштима, док су сукоби призивани са друге стране. Историја се не смије заборавити, већ се мора преносити на млађе генерације, како нам се не би поновила.
"Српски народ је и у овом рату ишао путем голтоте и страдања, борећи се да опстане на својим вјековним огњиштма, борећи се за слободу. Они који су инсценирали рат и који су највише допринијели да рат траје, они су од почетка одбрамбено- отаџибинског рата свестрано помагали онима против којих смо се ми овдје борили", изјавио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
"Нисмо жељели сукоб са нашом браћом, како смо до тада мислили, али смо у тај сукоб увучени и морали смо да пружимо отпор, како нам се не би десили покољи и страдања којим смо били изложени у Другом свјетском рату", истакао је државни секретар у министарству за рад и запошљавање, борачка и социјална питања Србије Никола Вукелић.
Са данашњег помена послата је јасна порука да жртве НАТО бомбордовања морају остати дио колективног сјећања и будућих генерација.
"Ове жртве којима смо данас упалили свијеће, као и све жртве страдале од НАТО бомбардовања нам дају завјет да Република Српска, Србија, односно Срби у БиХ, Републици Српској и Србији, никада ово не смију заборавити, да то морају памтити и пренијети на будуће генерације", казао је начелник Источне Илиџе Маринко Божовић.
Посљедице НАТО бомбардовања видљиве су и данас, јер се доста обољелих од смртоносних болести који је проузроковао осиромашени уранијум.
"Српско Сарајево вам никад неће заборавити што сте нам гађали болнице, што сте нам гађали цркве, школе, што сте нам гађали насеља са дјецом и све оно што није легитиман војни циљ", додао је предсједник борачке организације "Илиџански борац" Горан Шеховац.
НАТО никада није био пријатељски настројен према српском народу и зато је јасно зашто не желимо у тај савез - порука је из Српске.
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