Пожар код Требиња захватио бараке, ватрогасци хитно реаговали

Аутор:АТВ редакција
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На улазу у Требиње из правца Љубиња данас је избио пожар у којем је ватра захватила напуштене бараке.
Захваљујући брзој реакцији ватрогасаца, спријечено је даље ширење ватрене стихије према оближњој бензинској пумпи.
Полиција је током интервенције привремено обуставила саобраћај на овој дијеловима дионице.
Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње изашли су на терен са пет возила, а о детаљима акције огласио се ватрогасац Славиша Солдо.
"Дојаву смо добили прије око пола сата и одмах изашли на интервенцију са пет возила. Ријеч је о објекту који се налази на самом излазу из града, у близини Нешковић пумпе, због чега нам је приоритет био да реагујемо са што већим бројем возила. Неко је запалио ниско растиње иза објекта, а пламен се проширио на бараку и захватио кровну конструкцију. Објекат је напуштен, тако да нема велике материјалне штете, али је постојала озбиљна опасност да се пожар прошири даље", изјавио је Солдо за АТВ.
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