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Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

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09.09.2026 18:18

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Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

Прекрајање Дејтонског мировног споразума и његово одбацивање од стране потписника није основ за уређење ситуације у БиХ, речено је из Амбасаде Руске Федерације у БиХ.

Коментаришући изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза и позивања "на укидање Републике Српске", из руске Амбасаде су истакли да је једини реалан основ за уређење ситуације у БиХ постизање компромисног узајамно прихватљивог договора два ентитета и три конститутивна народа у БиХ.

Провокативне Хелезове изјаве, како је поручено из Амбасаде Руске Федерације, морају да оцијене релевантне међународне структуре.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Небулозе Зукана Хелеза

"Прије свега, Канцеларија високог представника и Мисије ОЕБС-а у БиХ", речено је из руске Амбасаде.

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Тагови :

Амбасада Русије у БиХ

Дејтонски споразум

Босна и Херцеговина

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