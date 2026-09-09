Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Прекрајање Дејтонског мировног споразума и његово одбацивање од стране потписника није основ за уређење ситуације у БиХ, речено је из Амбасаде Руске Федерације у БиХ.
Коментаришући изјаву министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза и позивања "на укидање Републике Српске", из руске Амбасаде су истакли да је једини реалан основ за уређење ситуације у БиХ постизање компромисног узајамно прихватљивог договора два ентитета и три конститутивна народа у БиХ.
Провокативне Хелезове изјаве, како је поручено из Амбасаде Руске Федерације, морају да оцијене релевантне међународне структуре.
Република Српска
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"Прије свега, Канцеларија високог представника и Мисије ОЕБС-а у БиХ", речено је из руске Амбасаде.
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