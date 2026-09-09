Амбасада Русије: НАТО показао спремност да жртвује цивиле ради својих илузорних циљева

Аутор:АТВ редакција
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НАТО је бомбардовањем Републике Српске показао спремност да жртвује цивиле ради својих илузорних циљева, саопштено је из Амбасаде Русије у БиХ поводом 9. септембра Дана сјећања на жртве НАТО бомбардовања у Српској.
"Људски животи никако не могу бити "колатерална штета" - поручили су из руске Амбасаде.
Навели су да је посебно забрињавајућа чињеница да је НАТО током бомбардовања користио муницију са осиромашеним уранијумом, тако да су посљедице напада још присутне у БиХ.
"Своју агресивну природу НАТО показује и у Украјини, гдје непрестано ради на томе да нанеси Русији стратешки пораз", истиче се у саопштењу.
Из Амбасаде Русије у БиХ указују да НАТО активно промовише ремилитаризацију Европе, укључујући и подршку снабдијевању Кијева оружјем.
"Ширење НАТО-а и његово напредовање према границама Русије представљају облик геополитичке агресије", закључили су у руској Амбасади.
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