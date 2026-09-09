Нестао кенгур у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У току је потрага за кенгуром који је побјегао из приватног ограђеног простора на југу Њемачке, саопштила је полиција.
Власници су обавијестили полицију након што су јутрос примјетили нестанак торбара. Вјерује се да се животиња налази у шуми близу села Кирхајм ам Рис, око 85 километара источно од Штутгарта, рекао је портпарол полиције.
Полицијски службеници су првобитно распоређени у шуми како би помогли у потрази. Пошто се вјерује да кенгур није близу путева, полицајци су се касније повукли, додао је портпарол.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 мј0
Занимљивости
11 мј0
Занимљивости
1 год0
Свијет
1 год0
Најновије
Најчитаније
15
39
15
34
15
27
15
23
15
21
Тренутно на програму