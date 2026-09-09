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Нестао кенгур у Њемачкој

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09.09.2026 13:18

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Кенгур је род торбара из породице кенгура и валабија
Фото: pexels/Gu Bra

У току је потрага за кенгуром који је побјегао из приватног ограђеног простора на југу Њемачке, саопштила је полиција.

Власници су обавијестили полицију након што су јутрос примјетили нестанак торбара. Вјерује се да се животиња налази у шуми близу села Кирхајм ам Рис, око 85 километара источно од Штутгарта, рекао је портпарол полиције.

Полиција се повукла из потраге

Полицијски службеници су првобитно распоређени у шуми како би помогли у потрази. Пошто се вјерује да кенгур није близу путева, полицајци су се касније повукли, додао је портпарол.

(индекс)

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Тагови :

кенгур

Њемачка

Полиција

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