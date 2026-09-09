Због шумских пожара, школе прелазе на онлајн наставу

Аутор:АТВ редакција
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Школе у Палембангу, главном граду индонежанске покрајине Јужна Суматра, прешле су на онлајн наставу, јер је концентрација дима у ваздуху усљед шумских пожара достигла нездрав ниво, саопштили су званичници.
Школама и вртићима је наређено да почну да одржавају наставу онлајн, у складу са ванредном ситуацијом.
Дим се проширио чак до Филипина, удаљених више од 800 километара, и прешао је праг нивоа ванредне ситуације у Малезији.
Власти у Малезији су прошле седмице прогласиле ванредно стање у држави Саравак, на острву Борнео.
Индонезију деценијама погађају шумски и копнени пожари, али интензивирање временског феномема "Ел Нињо" и продужена сушна сезона учинили су посљедице пожара посебно израженим ове године.
Токсична измаглица и дим проширили су се далеко изван граница Индонезије, стварајући регионалну здравствену кризу, преноси Срна.
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