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Због шумских пожара, школе прелазе на онлајн наставу

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09.09.2026 11:54

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Возачи возе своје двоточкаше на путу усред измаглице од шумских пожара у Палембангу, Јужна Суматра, Индонезија, сриједа, 9. септембар 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Muhammad Hatta

Школе у Палембангу, главном граду индонежанске покрајине Јужна Суматра, прешле су на онлајн наставу, јер је концентрација дима у ваздуху усљед шумских пожара достигла нездрав ниво, саопштили су званичници.

Школама и вртићима је наређено да почну да одржавају наставу онлајн, у складу са ванредном ситуацијом.

Дим се проширио чак до Филипина, удаљених више од 800 километара, и прешао је праг нивоа ванредне ситуације у Малезији.

Власти у Малезији су прошле седмице прогласиле ванредно стање у држави Саравак, на острву Борнео.

Индонезију деценијама погађају шумски и копнени пожари, али интензивирање временског феномема "Ел Нињо" и продужена сушна сезона учинили су посљедице пожара посебно израженим ове године.

Токсична измаглица и дим проширили су се далеко изван граница Индонезије, стварајући регионалну здравствену кризу, преноси Срна.

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Тагови :

Школа

Индонезија

пожар

дим

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