Вечерас упалите свијећу и отворите срце: Сутра славимо заштитницу жена и утјеху свих који пате

Аутор:АТВ редакција
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Православни вјерници сутра обиљежавају празник посвећен Преподобној мати Параскеви, у народу вољеној као Света Петка. Ова велика светитељка вијековима представља најпоузданије уточиште, наду и духовни штит, прије свега за жене, мајке, болесне и све оне који носе тежак животни крст.
Према старом народном вјеровању, ноћ уочи празника има посебну духовну снагу. Обичај је да се вечерас у домовима упали кандило и свијећа, а породица окупи у молитви и миру. Народно предање каже да Света Петка у ноћи уочи свог празника обилази домове и пружа невидљиву утјеху онима који су у невољи и који јој се искрено обрате.
Један од најважнијих обичаја везаних за овај празник јесте избјегавање тешких физичких послова, посебно оних који се традиционално везују за жене. Од вечерас, па током цијелог сутрашњег дана, жене не би требало да перу веш, шију, плету, везу, нити да раде теже кућне послове. Вјерује се да се тиме исказује дубоко поштовање према светитељки, а да онога ко прекрши овај обичај током године могу пратити болови у рукама и невоље.
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Сутрашњи дан је прилика да хиљаде вјерника похрле ка храмовима и изворима љековите воде посвећеним овој светитељки, попут оног у капели Свете Петке на Калемегдану или манастиру Раковица. Ова света вода, у народу позната као "аџијазма", сматра се чудотворном. Многи свједоче да умивање овом водом и искрена молитва исцјељују очне болести, отклањају главобоље и враћају душевни мир. Њена чуда нису само предање из прошлости; она се дешавају свакодневно онима који јој приступе са чистом вјером и сузама.
Вечерас застаните на тренутак, оставите иза себе свакодневне бриге, умирите мисли и опростите онима који су вас повриједили. Опрост је први корак ка исцјељењу душе. Нека вас ноћ уочи овог великог празника подсјети да ниједан терет није претежак када имате наду. Прекрстите се, помолите се у тишини за здравље, благослов и спасење својих најмилијих, јер Света Петка никада не оставља и не заборавља оне који је искрено призивају у помоћ, преноси Она.рс.
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