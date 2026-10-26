Марковић: Избори у Србији прекретница за цијели регион

Аутор:АТВ редакција
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Резултати избора у Србији могли би да означе прекретницу на политичкој сцени цијелог региона, оцијенио је Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника „Гласа Српске“, истичући да ће се промјене осјетити и у Републици Српској.
„Доста је пута током јучерашњег дана спомињано, конкретно у београдским медијима та конструкција – празник демократије је ли. Али, чини ми се да је на неки начин и био имајући у виду оволику излазност, која је била онај један податак који се највише пратио током изборног дана јер су и предвиђали да ће баш таква излазност довести до оваквих резултата“, рекао је Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника Гласа Српске.
Према његовим ријечима, потврђено је неписано правило да велика излазност одговара опозиционој страни на сваким изборима.
„Испоставило се да је побједа Студентске листе далеко убједљивија што су многи очекивали, док с друге стране има и многих који нису очекивали њихову побједу. Сада имамо једну прекретницу на политичкој сцени Србије. Претпостављам да ће та прекретница утицати на промјене у цијелом региону“, говори Марковић.
Поменут промјене, које наводи Марковић, одразиће се и на Републику Српску јер она природно сарађује, како он наводи, са Србијом.
„Цијели регион је пратио изборе. Добро, ми овдје, али цијели регион је пратио. Сарајево, Загреб, Црна Гора, као и околне земље јер је свима било интересантно да виде како ће проћи на изборима власт која влада у континуитету неких 15 година, тако да и све ово скупа, ја сам сутра на насловници Гласа ставио да су резултати избора у Србији одјекнули у цијелом региону“, наводи Марковић.
Како он говори даље, Србија као епицентар Балкана и једина и права држава те оно политичко што се дешава у њој важно је свима, а посебно Републици Српској.
„Многи су оспоравали нама право и да гласамо на тим изборима и да пратимо то шта се дешава. Једноставно ти људи не схватају да је сасвим нормално да народ из Републике Српске са огромним интересовањем прати изборни процес у Србији и не само изборни процес већ све друге процесе јер ми иако живимо у двије различите државе, нисмо само један народ већ не само кроз културни и национални идентитет, осјећамо се као једно“, наводи Марковић.
Како Марковић наводи, створила се референдумска атмосфера,а што су резултати на крају и потврдили.
„Ви када створите референдумску атмосферу, а имамо уназад случајеве и код нас, али и у Србији, када се створи та врста атмосфере онда су сви исходи могући. Тако да мене синоћњи резултат није изненадио, посебно након што су подаци о излазности, а који су већ ујутро били огромни у односу на претходне изборе, све то је говорило да ће се резултати промијенити и све је слудило да ће листа, која има одређених карактеристика, које су нама онако мало необичне за наше прилике, све је слутило да ће остварити побједу“, говори Марковић.
Како каже Марковић, након обраћања Александра Вучића, гдје је објавио резултате избора у Србији, Студентска листа је тада практично сазнала да је побиједила.
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