Студенти: Не подржавамо упаде у медије и институције

Студенти у блокади замолили су грађане да се вечерас, након завршетка прославе на Славији, мирно разиђу и крену кућама. На друштвеној мрежи X поручили су да не подржавају упаде у медије и институције нити на њих позивају.

"Разумијемо срећу, емоције и потребу да се након свега што смо прошли коначно прослави побједа. Али сада је важно да останемо достојанствени и одговорни. Не подржавамо упаде у медије и институције нити на њих позивамо. Медије ћемо ослобађати у Скупштини, институционалном борбом за слободу и професионално новинарство. Побједу смо извојевали заједно, сачувајмо њезино достојанство", поручили су студенти.

Србија Огласио се Александар Вучић након упада на Информер

Раније током дана неколико демонстраната упало је у редакцију Информера и напало главног и одговорног уредника Драгана Вучићевића.

Недуго након тога, већи број грађана окупио се и око зграде РТВ Пинк коју су гађали јајима.