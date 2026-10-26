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Студенти: Не подржавамо упаде у медије и институције

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26.10.2026 22:08

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Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа
Фото: Tanjug/AP Photo/ Amir Hamzić

Студенти у блокади замолили су грађане да се вечерас, након завршетка прославе на Славији, мирно разиђу и крену кућама. На друштвеној мрежи X поручили су да не подржавају упаде у медије и институције нити на њих позивају.

"Разумијемо срећу, емоције и потребу да се након свега што смо прошли коначно прослави побједа. Али сада је важно да останемо достојанствени и одговорни. Не подржавамо упаде у медије и институције нити на њих позивамо. Медије ћемо ослобађати у Скупштини, институционалном борбом за слободу и професионално новинарство. Побједу смо извојевали заједно, сачувајмо њезино достојанство", поручили су студенти.

Александар Вучић

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Огласио се Александар Вучић након упада на Информер

Раније током дана неколико демонстраната упало је у редакцију Информера и напало главног и одговорног уредника Драгана Вучићевића.

Недуго након тога, већи број грађана окупио се и око зграде РТВ Пинк коју су гађали јајима.

ТВ Информер упад

Србија

Упад на ТВ Информер: Нападнут Драган Вучићевић, полупана редакција

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Тагови :

студенти

ТВ Информер

Упад у Информер

Коментари (8)

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