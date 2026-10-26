Аутор:АТВ редакција
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Лидер опозиције Александар Вучић огласио се поводом упада присталица Студентске листе у просторије телевизије Информер.
"Поштовани грађани, вечерас смо пратили насиље без преседана. Монструозно насиље, упад у Информер, напад на слободу изражавања, слободу јавне ријечи, слободу новинарства. Занимљиво је: нико не смије да каже ријеч о томе. Ћути Европска Унија, ћуте сви, ћуте многа новинарска удружења, многи колеге новинари, пошто вјероватно имају права да се иживљавају над Драганом Вучићевићем. Да смо ми то урадили са Н1 или Новом С који су десет пута говорили грозније ствари од било чега што је Вучићевић говорио о блокадерима, били бисмо најгори насилници, диктатори, аутократе, Бог зна шта све. Међутим овде има нешто много опасније", рекао је Вучић и наставио:
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"Драган Ј. Вучићевић је позвао и првог на блокадерској листи Срдановића и питао хоће ли да му помогне, хоће ли да замоли људе да изађу напоље. Он то није желио да учини. Имамо посла са опасним и неодговорним људима. Ми имамо посла са људима који мисле да би сви требало да их се плаше, а не да са људима разговарају. Грдно су се преварили. Постоје људи који су кроз све ово прошли 2000. године и нимало их се не плашимо. Супротсћемо им се на сваком мјесту чувајући лични и физички интегритет. Ово вам говори колико је само мало било потребно. Један дан и то тренутка када смо признали, честитали што они нису за 14 година урадили ни за једне изборе, а губили су их и са милион и по гласова разлике. Дакле, једанпут када смо завршили све и урадили изгледа како они нису очекивали, они не знају шта ће са тим. Не знају шта би са свим, него "ако може некога да малтретирамо". Најбоље да прославимо тако што ћемо неког да изубијамо, да га држимо као таоца, а одговорности нема нигде - рекао је Вучић.
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"Хвала неколицини часних полицајаца који су хтјели да обављају свој посао, јер већина данас није, не би ли се додворила новим властима. Нама остаје, као што сам рекао, да се припремимо за дугу, тешку, мучну борбу из које ћемо изаћи као побједници - рекао је.
(Курир)
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