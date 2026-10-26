Колико ће Студентска листа имати мандата?

Аутор:Инес Ђанковић
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Студентској листи, према тренутним процјенама, припада 141 посланички мандат, што јој омогућава да самостално обезбиједи парламентарну већину и изабере ново скупштинско руководство и владу.
Уз проглашење побједе из Студентске листе стижу и најаве да их чека велики посао изградње Србије.
"Не обећавамо да ће све бити лако. Обећавамо да нећемо заборавити зашто смо почели. Нећемо заборавити људе који су нам указали поверење, нећемо заборавити вредности због којих смо се борили. И нећемо заборавити да власт није привилегија, већ однос према народу", каже Радомир Саичић, кандидат за посланика.
На другом мјесту је "Александар Вучић - Уједињена Србија" која је према досадашњим резултатима освојила 39,3 одсто гласова, односно 104 мандата у Скупштини Србије. Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио је да он и његова листа неће блокирати формирање Скупштине Србије и формирање владе. И честитао побједу.
"Тако да они чим закажу Скупштину, ми да им правимо проблеме, да одлажемо , да блокирамо, да нећемо да верификујемо мандате-ништа од тога нећемо. Могу да направе скупштину за 10, 15 дана. За 10,15 дана могу да уђу у Влад, да формирају Владу какву хоће", рекао је Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија".
Нико од других већинских листа није прошао цензус на изборима у Србији. Мандате су још освојили мањинска листа Савез војвођанских Мађара три мандата, Албанска коалиција два, листа Расима Љајића један и СДА-Чувари Санџака један мандат. Социјалистичка партија Србије могла би први пут у својој историји остати без посланика у Народној скупштини Србије. Према прелиминарним резултатима Цесида, излазност на изборима била је око 70 одсто. Уставом је прописано да Народна скупштина мора бити конституисана у року од 30 дана од дана проглашења коначних резултата избора. Рокови за конституисање теку од објављивања укупног извјештаја о резултатима избора, који Републичка изборна комисија објављује у року од 96 часова од пријема свих збирних извештаја. 10 дана од објављивања укупног извјештаја Републичка изборна комисија додјељује мандате кандидатима за народне посланике.
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