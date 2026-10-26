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Бацио бомбу на ресторан: Ево колику казну је добио

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26.10.2026 13:58

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Судија држи чекић у судници

Апелациони суд у Београду правоснажно је осудио Живу Велимирова на казну затвора од шест година јер је 30. априла прошле године активирао и бацио ручну бомбу на ресторан на територији Старог града.

Првостепеном пресудом Велимиров је био осуђен на девет година затвора, али му је казна смањена по жалбама, сазнаје Танјуг.

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Велимиров је осуђен због кривичних дјела недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности.

Он је, према оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду неовлашћено носио ручну бомбу модел "РГД 5", чије је држање забрањено грађанима.

Бомбу која је експлодирала, Велимиров је 30. априла око 4 часа активирао и бацио на један ресторан на територији Старог града.

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Поред тога, према оптужници, 23. маја 2025. године у возилу које је користио, припадници МУП-а пронашли су пиштољ марке "Smith&Wenson" са припадајућим оквиром и 12 комада пиштољске муниције, од којих је један комад био у цеви.

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Тагови :

Београд

пресуда

Бомба

ресторан

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