Бацио бомбу на ресторан: Ево колику казну је добио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Апелациони суд у Београду правоснажно је осудио Живу Велимирова на казну затвора од шест година јер је 30. априла прошле године активирао и бацио ручну бомбу на ресторан на територији Старог града.
Првостепеном пресудом Велимиров је био осуђен на девет година затвора, али му је казна смањена по жалбама, сазнаје Танјуг.
Градови и општине
Мистерија у Приједору: Дјевојке излијепиле стикере по ауту и нестале
Велимиров је осуђен због кривичних дјела недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности.
Он је, према оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду неовлашћено носио ручну бомбу модел "РГД 5", чије је држање забрањено грађанима.
Бомбу која је експлодирала, Велимиров је 30. априла око 4 часа активирао и бацио на један ресторан на територији Старог града.
Друштво
Oпрез приликом куповине огрева: Како заштитити свој новчаник од превара?
Поред тога, према оптужници, 23. маја 2025. године у возилу које је користио, припадници МУП-а пронашли су пиштољ марке "Smith&Wenson" са припадајућим оквиром и 12 комада пиштољске муниције, од којих је један комад био у цеви.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
10
17
07
17
00
16
53
16
41
Тренутно на програму