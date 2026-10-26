Огласио се Кремљ након избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Русија се нада да ће Србија наставити да тежи конструктивним односима са Москвом након побједе "Студентске листе" на парламентарним изборима у Србији, јер су конструктивни односи са Русијом у интересу Србије, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Што се тиче нове политичке снаге која ће доћи на власт као резултат избора, желимо да изразимо наду да ће њихови поступци такође бити усмјерене конструктивно ка даљем развоју односа", рекао је Песков, преноси "Срна".
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Он је нагласио да Русија цијени допринос доскорашњег предсједника Србије Александра Вучића развоју односа Београда и Москве.
"Сарадња са Русијом је у интересу Србије јер користи њој прије свега", навео је Песков.
Он је додао да Москва намјерава да настави да даје допринос развоју односа са Србијом на све могуће начине.
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Републичка изборна комисија (РИК) објавила је раније резултате парламентарних избора у Србији на основу 8.077 обрађених бирачких мјеста по којима је "Студентска листа" добила 2.211.400 гласова, односно 52,54 одсто, а листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" добила је 1.653.868 гласова, односно 39,29 одсто гласова.
Листа "Ивица Дачић - фактор стабилности" освојила је 91.673 гласа, односно 2,18 одсто.
Остале листе имају испод један одсто гласова.
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