Александар Станојевић нови тренер Партизана

Аутор:АТВ редакција
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Александар Станојевић је нови тренер Партизана, пишу "Новости". Већ данас очекује се званична промоција Станојевића који ће наслиједити Сашу Илића на клупи.
Станојевић је прије 11 дана добио отказ у турском Карагумруку, те је тако био слободан у избору нове средине.
Српски стручњак и турски друголигаш споразумно су прекинули сарадњу послије почетка сезоне у којем је екипа освојила 13 бодова на девет утакмица.
Сезону прије тога је испао из елитног друштва тамошњег фудбала.
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