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Александар Станојевић нови тренер Партизана

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26.10.2026 11:49

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Александар Станојевић
Фото: Screenshot / YouTube

Александар Станојевић је нови тренер Партизана, пишу "Новости". Већ данас очекује се званична промоција Станојевића који ће наслиједити Сашу Илића на клупи.

Станојевић је прије 11 дана добио отказ у турском Карагумруку, те је тако био слободан у избору нове средине.

Српски стручњак и турски друголигаш споразумно су прекинули сарадњу послије почетка сезоне у којем је екипа освојила 13 бодова на девет утакмица.

Сезону прије тога је испао из елитног друштва тамошњег фудбала.

(Новости)

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Тагови :

ФК Партизан

Саша Илић

Александар Станојевић

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