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Теа Таировић хитно оперисана: Пјевачица била животно угрожена

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26.10.2026 12:35

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Теа Таировић са подигнутим рукама стоји поред зида
Фото: Instagram

Пјевачица Теа Таировић хитно је оперисана синоћ због након што је примљена у болницу.

Наиме, према ријечима извора Блица, доктори су након прегледа одлучили да хитно оперишу Теу Таировић.

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Како се наводи у питању је било унутрашње крварење и пјевачица је била животно угрожена.

Операција је прошла у најбољем реду, а Теа се сада успјешно опоравља.

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Тагови :

Теа Таировић

Пјевачица

Операција

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