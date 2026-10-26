Теа Таировић хитно оперисана: Пјевачица била животно угрожена

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Теа Таировић хитно је оперисана синоћ због након што је примљена у болницу.
Наиме, према ријечима извора Блица, доктори су након прегледа одлучили да хитно оперишу Теу Таировић.
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Како се наводи у питању је било унутрашње крварење и пјевачица је била животно угрожена.
Операција је прошла у најбољем реду, а Теа се сада успјешно опоравља.
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