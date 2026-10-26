Аутор:АТВ редакција
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Поводом обиљежавања 57 година од разорног земљотреса, који је погодио Бању Луку 1969. године - сутра ( уторак 27. октобра ) у 9 часова и 11 минута огласиће се сирене система за обавјештавање и узбуњивање Града Бања Лука.
Сирене ће се огласити једноличним тоном у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности), уз гласовну поруку која ће најавити разлог активирања сирена.
Подсјећамо, 27. октобра 1969. године разорни земљотрес који је погодио Бању Луку однио је 15 људских живота, 1.117 људи је теже или лакше повријеђено. Материјална штета је била огромна.
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Захваљујући великој солидарности становништва из свих крајева бивше Југославије, али и помоћи из Европе и свијета, Бања Лука је поново стала на ноге, развијала се и постала савремен град, универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар.
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