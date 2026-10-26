Logo

Сутра у 9 часова и 11 минута ће се огласити сирене за узбуну

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 13:32

Коментари:

0
Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.
Фото: Град Бањалука

Поводом обиљежавања 57 година од разорног земљотреса, који је погодио Бању Луку 1969. године - сутра ( уторак 27. октобра ) у 9 часова и 11 минута огласиће се сирене система за обавјештавање и узбуњивање Града Бања Лука.

Сирене ће се огласити једноличним тоном у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности), уз гласовну поруку која ће најавити разлог активирања сирена.

Подсјећамо, 27. октобра 1969. године разорни земљотрес који је погодио Бању Луку однио је 15 људских живота, 1.117 људи је теже или лакше повријеђено. Материјална штета је била огромна.

Новац

Економија

Министарство објаснило зашто неки студенти нису добили једнократну помоћ

Захваљујући великој солидарности становништва из свих крајева бивше Југославије, али и помоћи из Европе и свијета, Бања Лука је поново стала на ноге, развијала се и постала савремен град, универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Земљотрес

Сирене за узбуну

сјећање

Коментари (0)

Више из рубрике

Новац, плаћање

Бања Лука

Највиша 400 КМ: Расписан конкурс за стипендије Града Бањалука

5 ч

0
Славина-чесма-вода

Бања Лука

Могући прекиди у водоснабдијевању у више бањалучких улица

8 ч

0
Ове бањалучке улице данас без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас без струје

9 ч

0
Фотографија Бањалуке из ваздуха.

Бања Лука

Потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке: Погледајте које улице су затворене

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Мелвид Јашаревић не иде на слободу, Америка тражи изручење

17

00

Радионица за медицинске сестре ради унапређења здравствене његе

16

53

У Кенији 20 људи пуштено из карантина, двоје преминуло

16

41

Кристина Спалевић стигла на суђење са Кристијаном Голубовићем! Хоће да му узме дјецу

16

41

Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима