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Министарство објаснило зашто неки студенти нису добили једнократну помоћ

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26.10.2026 12:16

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Новац
Фото: АТВ

Током реализације исплата једнократне новчане помоћи студентима у износу од 150 КМ евидентиран је значајан број враћених налога за плаћање од стране банака, због неисправно унесених бројева текућих рачуна студената и других тражених података.

"Након што банке заврше обраду свих налога за плаћање, биће познат тачан број и идентитет студената чије исплате нису реализоване због грешака приликом пријављивања на апликацију", наводе из Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Додају да ће, након утврђивања коначног броја, Министарство ће благовремено објавити инструкције о даљем поступању, као и о начину на који ће студенти моћи доставити исправне податке за исплату новчане помоћи.

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"Још једном наглашавамо да текући рачун мора да буде отворен на име студента, што је најчешћа уочена грешка", наводи се у саопштењу.

Свим студентима који испуњавају услове позива, а који доставе исправке података у роковима и на начин који ће бити јавно објављен, биће исплаћена наведена помоћ.

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Тагови :

Исплата

студенти

Новчана помоћ

Влада Републике Српске

Једнократна помоћ ученицима

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