Аутор:АТВ редакција
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Професор емеритус Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву Васо Драговић преминуо је у 81. години, саопштено је из овог Универзитета.
Током каријере оставио је неизбрисив траг у академској заједници.
Професор Драговић рођен је у Невесињу и изградио је богату универзитетску каријеру, посветивши више од три деценије научном, наставном и стручном раду.
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Дипломирао је 1969. године на Економском факултету у Сарајеву, магистрирао 1976. године на Економском факултету у Загребу, а докторску дисертацију одбранио је 1982. године на Економском факултету у Сарајеву.
Академски пут наставио је избором у звање доцента 1983. године, а потом и ванредног професора 1988. године. За редовног професора Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву изабран је 1996. године.
Због изузетних заслуга и доприноса академској заједници, одлуком Сената Универзитета изабран је у почасно звање професора емеритуса.
Током богате каријере предавао је на економским факултетима у Сарајеву, Источном Сарајеву, Бањалуци и Мостару, као и на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
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Генерацијама студената преносио је знање из области статистике и квантитативне анализе, остављајући неизбрисив траг у њиховом образовању и професионалном развоју.
Обављао је бројне одговорне функције, међу којима су дужности проректора Универзитета у Источном Сарајеву, декана и предсједника Савјета Економског факултета у Источном Сарајеву, као и продекана Економског факултета у Сарајеву.
Својим ангажманом дао је значајан допринос развоју високошколског образовања и унапређењу научноистраживачког рада.
За професионални рад и остварене резултате добио је бројна признања, међу којима су Златна плакета Економског факултета, Златна плакета Скупштине града Источног Сарајева и Плакета Универзитета у Источном Сарајеву.
Мјесто и вријеме сахране професора Драговића биће објављени накнадно.
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