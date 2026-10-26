Logo

Преминуо професор емеритус Васо Драговић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 10:38

Коментари:

0
Васо Драговић
Фото: УИС

Професор емеритус Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву Васо Драговић преминуо је у 81. години, саопштено је из овог Универзитета.

Током каријере оставио је неизбрисив траг у академској заједници.

Професор Драговић рођен је у Невесињу и изградио је богату универзитетску каријеру, посветивши више од три деценије научном, наставном и стручном раду.

policija hrvatska

Регион

У тешкој саобраћајној несрећи страдао бициклиста

Дипломирао је 1969. године на Економском факултету у Сарајеву, магистрирао 1976. године на Економском факултету у Загребу, а докторску дисертацију одбранио је 1982. године на Економском факултету у Сарајеву.

Академски пут наставио је избором у звање доцента 1983. године, а потом и ванредног професора 1988. године. За редовног професора Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву изабран је 1996. године.

Због изузетних заслуга и доприноса академској заједници, одлуком Сената Универзитета изабран је у почасно звање професора емеритуса.

Током богате каријере предавао је на економским факултетима у Сарајеву, Источном Сарајеву, Бањалуци и Мостару, као и на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић честитала "Студентској листи" на изборној побједи

Генерацијама студената преносио је знање из области статистике и квантитативне анализе, остављајући неизбрисив траг у њиховом образовању и професионалном развоју.

Обављао је бројне одговорне функције, међу којима су дужности проректора Универзитета у Источном Сарајеву, декана и предсједника Савјета Економског факултета у Источном Сарајеву, као и продекана Економског факултета у Сарајеву.

Својим ангажманом дао је значајан допринос развоју високошколског образовања и унапређењу научноистраживачког рада.

За професионални рад и остварене резултате добио је бројна признања, међу којима су Златна плакета Економског факултета, Златна плакета Скупштине града Источног Сарајева и Плакета Универзитета у Источном Сарајеву.

Мјесто и вријеме сахране професора Драговића биће објављени накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Васо Драговић

Ин мемориам

Коментари (0)

Више из рубрике

Облачно вријеме и олуја

Друштво

Паника у Индији пред удар циклона: Почиње евакуација

1 ч

0
Шћепан Поље - Хум

Друштво

Почеле припреме за градњу новог граничног прелаза

1 ч

0
Жена са руксаком гледа према планинском врху.

Друштво

Ове дестинације у Српској све више привлаче туристе

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Муж ухапшен због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

11

49

Александар Станојевић нови тренер Партизана

11

45

Пијан носио пиштољ по Бањалуци

11

39

Аутомобилом ударио пјешака у центру града

11

37

Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима