Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Црне Горе припрема пројектну документацију за изградњу будућег заједничког граничног прелаза Шћепан Поље – Хум, на путном правцу Плужине – Фоча.
То је саопштено након седнице мјешовите црногорско-босанскохерцеговачке комисије у Подгорици.
На сједници мешовите комисије за праћење спровођења споразума између Владе Црне Горе и Већа министара Босне и Херцеговине разматрана су питања од значаја за унапређење граничног саобраћаја и сарадње двије државе, преноси "еКапија".
Посебна пажња посвећена је активностима на отварању нових заједничких граничних прелаза, након што су претходних година успостављени прелази Враћеновићи–Делеуша, на путном правцу Никшић–Билећа, и Зупци–Ситница, на територији Босне и Херцеговине.
"На састанку је саопштено да Министарство унутрашњих послова Црне Горе припрема пројектну документацију за изградњу будућег заједничког граничног прелаза Шћепан Поље–Хум, на Шћепан Пољу – Паклице (ЦГ), на путном правцу Плужине – Фоча. Упућен је захтјев Министарству просторног планирања, урбанизма и државне имовине у циљу израде идејног рјешења за изградњу будућег ЗГП у Паклицама", наводи се у саопштењу.
Из МУП-а Црне Горе појаснили су да ће изградња новог прелаза бити усклађена са радовима на мосту преко Таре и приступним саобраћајницама.
За приступне саобраћајнице спроведена је тендерска процедура и потписан уговор са пројектантом, уз рок од девет мјесеци за завршетак пројектне документације, преноси РТЦГ.
Током састанка разговарано је и о будућем функционисању заједничких граничних прелаза у контексту европских интеграција Црне Горе и правила која уређују кретање преко шенгенских граница.
Посебно је разматрано питање граничне контроле робе која подлеже инспекцијском надзору, како би се обезбиједило ефикасније прелажење државне границе.
"Представници обје стране истакли су да спровођење заједничких граничних провјера на заједничким граничним прелазима доприноси поједностављењу и убрзању граничних процедура, рационалнијем коришћењу ресурса, јачању узајамног поверења, унапређењу сарадње између граничних служби и ефикаснијем сузбијању и откривању свих облика прекограничног криминала", саопштено је након сједнице.
Разговарано је и о примени Споразума о граничним прелазима за погранични саобраћај, којим се становницима пограничних подручја омогућава једноставније прелажење државне границе.
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