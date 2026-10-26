Аутор:АТВ редакција
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На већини путева у Републици Српској саобраћај се одвија по мокрим или влажним коловозима, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Српске.
Због магле је смањена видљивост, а на дионицама кроз усјеке постоји опасност од одрона.
Због привременог измјештања дијела трасе дионице магистралног пута Козарац-Ламовита биће измјене режима саобраћаја.
Због изградње приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска" измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска.
Због минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, биће привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу, дионици Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, радним данима и суботом, од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута. На снази је измјена режима саобраћаја на дионици Подроманија-Сумбуловац ради изградње треће траке.
Због радова на проширењу јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, биће измјена режима саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралних путева Бијељина-Гојсовац и Чађавица Доња-Бијељина.
Радови су у току и на регионалом путу Марићи-Велино Село, локалитет Бродац, на изградњи надвожњака, у оквиру радова на ауто-путу Рача-Бјељина.
Због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина два - Главичице.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Због радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.
Због проширења моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један.
У току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког. Сва возила укупне масе до 3,5 тона усмјераваће се преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тона усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска. Измјена режима саобраћаја не односи се на возила јавног превоза на подручју Бијељине и возила за превоз бетона или асфалта.
Због санације клизишта уз дионицу магистралног пута Добро Поље-Миљевина биће измјене у одвијању саобраћаја уз постављену саобраћајну сигнализацију.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка, укључујући мост, до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном траком. Саобраћај регулише привремено постављена сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради минерских радова до 31. јануара 2027. године од 7.00 до 15.00 часова, по потреби у трајању од пет до 10 минута биће обуставе саобраћаја на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта се саобраћа једном коловозном траком наизмјенично.
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На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор-Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном траком.
Због активираних клизишта, једном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова биће повремене обуставе саобраћаја од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на дионици регионалног пута С тари Угљевик-Главичице и одвија се алетрнативним правцима.
Због активираних клизишта, једном траком наизмјенично саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
На Мосту краља Александра у општини Рудо забрањен је саобраћај за моторна возила укупне масе преко 10 тона, док је за путничка возила ограничава брзина кретања на 20 километара на час.
На дионици магистралног пута Брод на Дрини-Шћепан Поље забрањен је саобраћај за сва возила чија укупна маса прелази 12 тона и чија дужина прелази осам метара.
Због радова на заштити косина, за саобраћај је затворен мост Херцеговина, на ауто-путу А-1, у смјеру Почитељ-Бијача, а саобраћа се двосмјерно, супротном страном ауто-пута, смјер Бијача-Почитељ. Због радова у тунелу Херцеговина, у смјеру Бијача-Почитељ затворена је претицајна трака, па се саобраћа само возном траком.
За саобраћај свих возила затворена је дионица ауто-пута А-1 Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута. Још је затворена poddionica ауто-пута Голубиња-Немила, а возила преусмјерена на магистрални пут М-17.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње и даље је дозвољен саобраћај само за возила до 3,5 тоне.
На граничним прелазима нема дужих задржавања при преласку границе.
(СРНА)
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