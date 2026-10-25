Народно вјеровање каже да њихова молитва растјерује таму: Славимо три света мученика

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају празник Светих мученика Тараха, Прова и Андроника, хришћана који су, према црквеном предању, пострадали за вријеме прогона хришћана у доба римског цара Диоклецијана.
Уз њихов спомен везују се прича о непоколебљивој вјери, народна вјеровања и молитва за опроштај и спасење.
Према предању, Тарах је био родом из Клавдиопоља у Сирији, Пров из Сиде у Памфилији, а Андроник из Ефеса. Сву тројицу повезује страдање којем су били изложени због своје хришћанске вјере.
За вријеме прогона хришћана, војници су ухватили ову тројицу и довели их пред антипата Нумерија Максима. Пошто је Тарах био најстарији, антипат је њега првог упитао за име. Тарах је одговорио да је хришћанин, и то поновио три пута, што је разљутило судију, који је наредио да сва тројица буду подвргнута мукама.
Најприје су их бичевали, а потом бацили у тамницу. Како ни страдање није сломило њихову вјеру, Нумерије Максим одлучио је да их изложи дивљим звијерима у арени.
Према црквеном предању, на њих су пустили медвједа и лавицу, али су се животиње, на изненађење окупљених, умиљавале око њих. Призор је изазвао чуђење међу присутнима, а дио окупљених почео је да исповиједа вјеру у Бога.
Након тога, антипат је наредио војницима да уђу у арену и усмрте мученике, што су они и учинили.
Легенда о три свијеће
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Према предању, три хришћанина Макарије, Феликс и Верије дошла су ноћу како би преузела тијела мученика и достојно их сахранила. Међутим, нису могла да разликују њихове остатке од тијела других страдалника.
Тада су почели да се моле, а, како легенда казује, изнад остатака светих мученика појавиле су се три свијеће, по једна изнад сваког од њих.
У народном вјеровању, ова прича симболизује свјетлост вјере која растјерује таму и наду која човјеку помаже у тешким тренуцима. Вјерници се светим мученицима обраћају у молитви тражећи духовну снагу, утјеху и помоћ.
Уз овај празник везује се и духовна поука о покајању, праштању и радости која долази након тешких тренутака.
Према овој поуци, човјек који ноћу плаче због својих гријехова и искрено се каје може дочекати дан са радошћу и олакшањем. Насупрот томе, живот проведен у гријеху и безумном весељу, како се истиче у бесједи, може донијети тугу и немир.
Вјерницима се зато на овај дан упућује позив на молитву, покајање и преиспитивање сопствених поступака.
Уз спомен Светих мученика Тараха, Прова и Андроника преноси се и молитва која наглашава покајање, милост и наду у спасење:
„О Господе Исусе, Спаситељу, и Учитељу наш, карај нас, но опрости нам; шибај нас, но спаси нас. Теби слава и хвала вавијек. Амин.“
Вјерници овај празник могу обиљежити молитвом и сјећањем на мученике који су, према хришћанском предању, остали вјерни својим увјерењима и у најтежим тренуцима.
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