Овај обичај не смијете да прескочите: Вјерује се да они растјерују и најмрачније зло

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква 25. октобра обиљежава дан светих мученика Тараха, Прова и Андроника, тројице хришћана који су, према црквеном предању, страдали због своје вјере у вријеме цара Диоклецијана.
Њихова прича говори о истрајности пред највећим искушењима, а за овај празник везује се и вјеровање да искрена молитва може да донесе утјеху и наду чак и онда када се човјек нађе у најтежем животном периоду.
Према народном предању, тројица светитеља симболично се повезују са свјетлошћу која разгони таму. Због приче о чудесним свијећама које су, како се вјерује, обасјале мјесто на којем су почивала њихова тијела, настало је вјеровање да молитва упућена овим мученицима може да помогне човјеку да пронађе снагу и излаз из невоља.
Тарах је, према црквеном предању, био родом из Клавдиопоља у Сирији, Пров из Сиде Памфилијске, а Андроник из Ефеса. Иако су потицали из различитих крајева, повезали су их вјера у Христа и страдање током прогона хришћана за вријеме римског цара Диоклецијана.
Војници су их ухватили и извели пред римског управитеља Нумерија Максима. Пошто је Тарах био најстарији, њега су првог испитивали о имену и вјери. На питање ко је, одговорио је да је хришћанин. Према предању, исти одговор дао је и када су га поново питали, одбијајући да се одрекне свог увјерења.
Остали спортови
Борац срушио ПАОК у Борику
Његова одлучност разбјеснила је управитеља, који је наредио да сва тројица буду подвргнута мучењу. Бичевани су, а затим крвави бачени у тамницу. Међутим, ни патња ни пријетње нису их навеле да се одрекну своје вјере.
Када мучење није дало резултат какав је очекивао, Нумерије Максим наредио је да Тарах, Пров и Андроник буду изведени у арену пред дивље звијери. Према предању, на њих су пуштени медвјед и лавица, али се догодило нешто што је изненадило окупљене посматраче.
Умјесто да нападну осуђенике, животиње су се, како се приповиједа, умиљавале око њих и нису им наудиле. Овај догађај оставио је снажан утисак на присутне, а неки од њих почели су да исказују вјеру у Бога и да негодују због поступака управитеља.
Нумерије Максим се због тога још више разбјеснио. Пошто није успио да сломи њихову вјеру, наредио је војницима да их убију. Тројица хришћана тако су, према црквеном предању, поднијела мученичку смрт, остајући вјерна Христу до краја.
За овај празник везана је и прича о тројици хришћана – Макарију, Феликсу и Верију – који су током ноћи дошли да преузму остатке страдалих мученика и достојно их сахране.
Свијет
Седам особа нестало након урушавања зграде у Кенији, спасавање и даље траје
Према легенди, тијела светих Тараха, Прова и Андроника била су помијешана са тијелима других погубљених затвореника, па нису могли да их препознају. Тада су почели да се моле, тражећи помоћ како би пронашли посмртне остатке светитеља.
У том тренутку, како казује предање, изнад тијела тројице мученика појавиле су се три свијеће, по једна изнад сваког од њих. Тако су њихови остаци препознати и могли су да буду достојно сахрањени.
Управо се за ову причу везује симболика свјетлости која побјеђује таму. У народном вјеровању, три свијеће представљају наду и Божју помоћ у тренуцима када човјек не види излаз из својих проблема.
Према народном вјеровању, свети мученици Тарах, Пров и Андроник представљају симболе истрајности, наде и духовне снаге. Вјерници им се обраћају у молитви када пролазе кроз тешке тренутке, суочавају се са страховима или траже утјеху и снагу да наставе даље.
Прича о три свијеће подсјећа на вјеровање да ни највећа тама не мора да буде посљедња станица и да се нада може појавити и онда када околности дјелују безизлазно.
Управо зато се овај празник у народу повезује са молитвом за заштиту и избављење из невоља. Иако се обичаји могу разликовати од краја до краја, суштина предања остаје иста: вјера, стрпљење и нада представљају ослонац у најтежим животним тренуцима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
16
21
04
20
47
20
35
20
23
Тренутно на програму