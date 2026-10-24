Зимски призори усред јесени: Снијег забијелио Влашић

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Девечана, на планини Влашић, вечерас, 24. октобра, пада јак снијег, јавља локални портал Травнички.инфо.
Како се види на снимку, крупне пахуље донијеле су праве зимске призоре усред јесени.
Девечани су један од најпознатијих и најљепших локалитета на планини Влашић, смјештени на надморској висини од око 1.763 метра.
У остатку Босне и Херцеговине сутра се очекује претежно облачно вријеме, уз кишу у јутарњим сатима и током дијела пријеподнева. Нове падавине прогнозиране су и у касним вечерњим сатима.
Вјетар ће бити слаб, промјенљивог смјера. Јутарња температура ваздуха кретаће се од четири до 10 степени, на југу земље до 13, док ће дневна износити од девет до 15 степени, а на југу до 20 степени Целзијусових.
Грађанима се савјетује да прате најновије прогнозе, посебно због могућих локално обилнијих падавина и хладнијих јутарњих сати, преноси Радиосарајево.
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