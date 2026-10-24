Logo

Зимски призори усред јесени: Снијег забијелио Влашић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 21:34

Коментари:

0
Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

На подручју Девечана, на планини Влашић, вечерас, 24. октобра, пада јак снијег, јавља локални портал Травнички.инфо.

Како се види на снимку, крупне пахуље донијеле су праве зимске призоре усред јесени.

Девечани су један од најпознатијих и најљепших локалитета на планини Влашић, смјештени на надморској висини од око 1.763 метра.

У остатку Босне и Херцеговине сутра се очекује претежно облачно вријеме, уз кишу у јутарњим сатима и током дијела пријеподнева. Нове падавине прогнозиране су и у касним вечерњим сатима.

Вјетар ће бити слаб, промјенљивог смјера. Јутарња температура ваздуха кретаће се од четири до 10 степени, на југу земље до 13, док ће дневна износити од девет до 15 степени, а на југу до 20 степени Целзијусових.

Грађанима се савјетује да прате најновије прогнозе, посебно због могућих локално обилнијих падавина и хладнијих јутарњих сати, преноси Радиосарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Влашић

падавине

Коментари (0)

Више из рубрике

Granica Granicni prelaz Hrvatska

БиХ

Од 1. новембра новина за путнике из БиХ на хрватској граници

9 ч

0
Камионџије из БиХ

БиХ

Визе из Хрватске за возаче из БиХ још на чекању

12 ч

0
Срушени споменици на православном гробљу у Трновцу.

БиХ

"Рушење православних споменика у ФБиХ је тероризам"

1 д

0
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину

БиХ

УИО до сада донијела 533 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

21

54

Ноћас помјерамо казаљке уназад: Додатни сат сна, али и промјене које утичу на здравље

21

44

Маск: Украјинска војска користи "Старлинк" да убија људе

21

34

Зимски призори усред јесени: Снијег забијелио Влашић

21

16

Које су најопасније лампице на аутомобилу и када одмах треба стати?

21

04

Овај обичај не смијете да прескочите: Вјерује се да они растјерују и најмрачније зло

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима