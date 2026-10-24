Од 1. новембра новина за путнике из БиХ на хрватској граници

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска царинска управа од 1. новембра уводи дигиталну услугу eODPP, која ће путницима омогућити да прије доласка на гранични прелаз провјере да ли за робу коју носе треба платити царинска давања и да је унапријед пријаве.
Услуга ће бити доступна и путницима који из Босне и Херцеговине улазе у Хрватску, односно Европску унију, преко међународних граничних прелаза.
Путници ће путем нове услуге моћи да провјере подлијеже ли роба царинским давањима, пријаве ону која прелази прописана ослобођења и унапријед обаве обрачун давања.
Пријаву ће бити могуће поднијети најраније 120 сати, односно пет дана прије доласка на гранични прелаз.
За кориштење услуге неће бити потребна регистрација нити пријављивање корисника, а биће доступна на интернет страници е-Царина.
Претходна пријава не укида царинску контролу. Царински службеници ће и даље приликом доласка путника провјеравати пријаву и робу.
Из Царинске управе Хрватске наглашавају да увођење дигиталне услуге не значи наплату давања на сву робу коју путници уносе, већ само на ону за коју су давања прописана.
Путници који из БиХ у Хрватску улазе друмским путем могу без плаћања давања у личном пртљагу унијети робу вриједности до 300 евра.
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За дјецу млађу од 15 година тај износ је до 150 евра.
Према наводима Царинске управе, дозвољено је унијети и: 40 цигарета; литар жестоког пића; четири литра вина; 16 литара пива.
Особе млађе од 17 година немају право на ослобођење од давања за цигарете и алкохол.
Из БиХ није дозвољен унос меса, млијека ни производа од њих, наводи Царинска управа Хрватске.
За становнике пограничног подручја важи посебан вриједносни праг: без плаћања давања дневно могу унијети робу вриједности до 40 евра, пише Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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