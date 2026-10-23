Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

Аутор:АТВ редакција
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Инструктор вожње А. Х. (40) осуђен је на 660 сати рада за опште добро због недоличних радњи над полазницом ауто-школе током часова вожње у Новом Загребу.
Према судским наводима, дјевојку је додиривао по коси и бутинама, а затим је зауставио возило и почео да је љуби, упркос томе што је покушавала да се одмакне и одгурне га.
Према писању Јутарњег.хр, инструктор је током вожње више пута додиривао полазницу, иако му је давала до знања да то не жели. Када су стигли до Сајмишне цесте, рекао јој је да заустави возило, након чега је почео да је љуби и додирује.
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Дјевојка се, како се наводи у судском опису догађаја, све вријеме одмицала и покушавала да га одгурне. На њен захтјев наставили су час вожње, али ју је инструктор касније, на другом дијелу Новог Загреба, поново узнемиравао.
Узнемиравање се наставило и након што је стигла кући, јер јој је почео слати непримјерене поруке.
На суду је признао кривицу и сагласио се са предложеном казном од 11 мјесеци затвора, која му је замијењена радом за опште добро. Због тога је пресуда постала правоснажна.
Ипак, оспорио је одштетни захтјев оштећене у износу од 4.000 евра, тврдећи да дјевојка није претрпјела душевну бол, страх нити нарушавање квалитета живота.
Инструктор, који је изјавио да раније није осуђиван, дужан је да плати и 100 евра судских трошкова.
Сада чека позив пробационе службе како би започео извршавање казне рада за опште добро. Уколико се не одазове позиву и не испуни обавезе, могао би завршити у затвору.
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