Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

Аутор:АТВ редакција
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Деветнаестогодишња дјевојка погинула је на ауто-путу "Принцеза Ксенија" између Колашина и Подгорице, док је друга особа која је била са њом у возилу повријеђена, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Саобраћајна несрећа догодила се данас око 14.25 часова у мјесту Сука, а повријеђена особа транспована је у Клинички центар Црне Горе у Подгорицу, преноси Радио-телевизија Црне Горе.
Србија
Незгода у близини школе: Аутомобил прешао дјевојчици преко ноге
Случајем руководи Основно државно тужилаштво у Подгорици.
(Срна)
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