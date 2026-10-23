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Дјевојка (19) погинула у саобраћајној несрећи, друга особа повријеђена

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23.10.2026 16:39

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Деветнаестогодишња дјевојка погинула је на ауто-путу "Принцеза Ксенија" између Колашина и Подгорице, док је друга особа која је била са њом у возилу повријеђена, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Саобраћајна несрећа догодила се данас око 14.25 часова у мјесту Сука, а повријеђена особа транспована је у Клинички центар Црне Горе у Подгорицу, преноси Радио-телевизија Црне Горе.

Полиција Србија

Србија

Незгода у близини школе: Аутомобил прешао дјевојчици преко ноге

Случајем руководи Основно државно тужилаштво у Подгорици.

(Срна)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Подгорица

Црна Гора

погинула дјевојка

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