Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучке "Еко топлане" обезбиједиле су довољне количине енергента и гријање ове зиме неће бити доведено у питање.
Ипак, у "Екотопланама" упозоравају на могућност кварова на дистрибутивној мрежи која је у власништву Града и у коју годинама није улагано, иако су на то, кажу, надлежни упозоравали у више наврата.
Подсјећају и да им Град већ три године не исплаћује субвенцију, односно грантове, по моделу финансирања из 2023. године и да је тај дуг достигао скоро 13 милиона марака, због чега им је угрожено даље пословање, преноси РТРС.
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