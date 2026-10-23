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Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ

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23.10.2026 17:15

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Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ
Фото: АТВ

Бањалучке "Еко топлане" обезбиједиле су довољне количине енергента и гријање ове зиме неће бити доведено у питање.

Ипак, у "Екотопланама" упозоравају на могућност кварова на дистрибутивној мрежи која је у власништву Града и у коју годинама није улагано, иако су на то, кажу, надлежни упозоравали у више наврата.

Подсјећају и да им Град већ три године не исплаћује субвенцију, односно грантове, по моделу финансирања из 2023. године и да је тај дуг достигао скоро 13 милиона марака, због чега им је угрожено даље пословање, преноси РТРС.

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Тагови :

гријање

Бањалука

Еко топлане

дуговања

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