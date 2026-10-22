Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
Карта за јавни превоз 3:10 КМ. Захтјев је бањалучких превозника. Повећање од 30одсто за грађане је много.
"Па нисам баш задовољна", "То је страшно јако, није била 39, мислим да је 30 било, јако је драстично, разумијем и цијене горива и све, али неоправдавам, јако скупо", "Критично јако, шта ћемо, ни за ово немамо довољно да платимо, а камоли за остало све, сад још ово поскупљење – критично је", казали су грађани.
Захтјев за корекцију цијена превозници су поднијели у складу са Уговором који регулише јавни градски и приградски превоз. У Бањалуци је мало линија које су самоодрживе. Све линије треба да буду субвенционисане да би се могле одвијати редовно, порука је превозника.
"Оно што је условило да ми сад доставимо нови цјеновник је прије свега раст нафте и нафтних деривата, од задњег формираног цјеновника 2022. године, то значи прије четири године су формиране ове цијене, гориво је од тада порасло за 34%, цијена рада за 59%, збирна инфлација негдје око 21% и све друге цијене од репро материјала, акумулатора, гума су отишле у том просјеку негдје око 25%", истакао је директор „Аутопревоза“ Дејан Мијић и додао:
"Оно што смо ми у том приједлогу и захтјеву доставили је управо да се нађе начин да Град преузме ову разлику, а не да је плате грађани."
Такав захтјев стигао је на адресу Градске управе. За сада је само на разматрању.
"Надлежни у Градској управи тренутно спроводе детаљну анализу оправданости захтјева превозника, а од Републичког завода за статистику затражени су званични подаци о кретању трошкова у протекле четири године. Напомињемо да је јавни превоз комунална услуга, те да ће с тим у вези коначну одлуку о захтјеву превозника - донијети одборници Скупштине града Бање Луке. Након завршетка анализе, материјал ће бити упућен одборницима на разматрање", наведено је.
Захтјев превозника нису видјели одборници у скупштини града. Из Листе за правду и ред признају да је свако повећање цијена удар на буџет али разумију захтјеве превозника.
"Повећавати цијене било каквих услуга грађанима у овом моменту је јако незахвално, велика је криза, очекује се повећање цијене електричне енергије, трошкови живота су генерално порасли, али са друге стране очекујем и превознике, само цијена горива и мазива у односу на септембар прошле године је порасла за 47%. Треба наћи неко оптимално рјешење, које ће бити изводиво и проводио и за превознике прихватљиво и за сам град Бањалука", казао је одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука Игор Мандић.
Ипак, превозници цијене не могу повећавати самостално. Коначна одлука очекује се на идућој сједници Скупштине града.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
12 ч0
Најновије
Најчитаније
21
09
21
07
20
58
20
54
20
51
Тренутно на програму